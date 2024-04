Jadue suspendió conferencia tras rechazo de la prensa a cumplir con sus exigencias

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), suspendió una conferencia de prensa que él mismo convocó para aclarar la supuesta "operación política" del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en su futura formalización por una serie de delitos en el marco del caso Farmacias Populares.

Los medios de comunicación estaban citados al edificio consistorial a las 15:00 horas, instancia a la que Jadue se comprometió a responder todas las preguntas. Sin embargo, una hora más tarde, el jefe comunal decidió cancelar la cita.

¿Qué pasó? Según el equipo del jefe comunal, no estaban las condiciones para que pudiera realizar esta declaración, debido a que los periodistas supuestamente no aceptaron ciertas condiciones.

El periodista de Cooperativa Mariano Reyes, presente en el lugar, relató que "se nos había entregado una instrucción de que debíamos estar a una distancia considerable del alcalde, a más de un metro de distancia, algo que, por supuesto, imposibilita nuestra labor para poder sacarlo en vivo -por ejemplo-, para poder acercarnos a él; se dispuso de un parlante y la exigencia era que grabáramos desde el parlante, pero eso también perjudica mucho, porla calidad del audio".

"Se nos advirtió en un momento de que si es que no aceptábamos el hecho de estar alejado del alcalde, que era un punto primordial, se iba a suspender la conferencia y bueno, así fue. Desde el equipo afirmaron que por la negativa de la prensa, ese punto en particular, el alcalde consideró que no estaban las condiciones", agregó.

Hoy invitamos a la prensa a hablar con el Alcalde, sin embargo, no se logró la coordinación esperada. Lamentamos haber perdido un espacio informativo tan importante. pic.twitter.com/EIg6LPWaWV — Municipalidad de Recoleta (@Muni_Recoleta) April 4, 2024

Esta semana Jadue dijo ser víctima de una "operación" y cuestionó al presidente del CDE, Raúl Letelier, por haber adelantado que la entidad podría sumar una querella en su contra, y lo acusó de liderar una "operación" en su contra y de tener vinculación con el Frente Amplio.

La Fiscalía solicitó imputar al jefe comunal por sospechas sobre supuestos delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco, ocultación de bienes y estafa, cuya formalización se llevará a cabo el próximo 29 de mayo.