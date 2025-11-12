Justicia reimpuso el arresto domiciliario total a Camila Polizzi

La principal imputada en la "arista lencería" del caso convenios, Camila Polizzi, deberá volver al arresto domiciliario total, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción revocara la decisión del Juzgado de Garantía de la ciudad de aliviar su medida cautelar y cambiarla a un arresto domiciliario nocturno.

En votación dividida, el tribunal de alzada acogió la petición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado contra la excandidata a alcaldesa y contra Diego Polanco Torres, su excuñado, también imputado en la causa.

La decisión fue valorada por Mauricio Lártiga, abogado asesor de la Fiscalía: "Básicamente, no han variado las circunstancias que, en su momento, autorizaron la imposición de las medidas cautelares personales que gravaban a ambos acusados, y que fueron las que modificó el Tribunal de Garantía".

"Entendemos que la gravedad de la pena por la cual han sido acusados, la naturaleza de los ilícitos y la gravedad de los mismos, justificaban una situación cautelar de la ya señalada y, por lo tanto, no había fundamento para poder rebajarla. Es aquello lo que se ha hecho valer hoy día", dijo Lártiga.