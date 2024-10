Karamanos entregó sus cartolas a fiscal tras acusación por vínculos con ProCultura

La socióloga Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, reveló que entregó la información de sus cuentas bancarias al fiscal para facilitar la investigación luego de que fuera acusada de hacer abonos a la fundación ProCultura, fuertemente involucrada en el caso de transferencias ilegales desde organismos públicos a ONG.

De acuerdo con un artículo de El Mostrador, la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió cinco transferencias sospechosas realizadas por la también antropóloga y activista feminista a la fundación durante la campaña presidencial del Mandatario en 2021, lo que ella negó desde el primer momento.

A través de su cuenta de la red social X, Karamanos afirmó esta anoche que "respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen. Por eso, en función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias".

Y añadió que "rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos".

Respecto a los supuestos abonos que yo habría realizado, reitero que no existen. Por eso, en función de la transparencia he entregado al fiscal mis cartolas bancarias. Rechazo las insinuaciones vertidas en mi contra para evidentes fines políticos y distraer de escándalos ajenos. — Irina Karamanos (@IrinaKaramanos) October 4, 2024

Durante esta jornada, la fundadora de Convergencia Social, hoy parte del Frente Amplio, recibió el respaldo del Mandatario, quien afirmó que "se habla de una sospecha, y no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente. Lo reitero: por supuesto que (estos casos deben resolverse) caiga quien caiga, partiendo por mí. Nadie, sea cercano, lejano o más o menos, va a tener ningún tipo de privilegios en esto".

En tanto, el abogado defensor de la ONG, Felipe Barruel, informó que "podemos confirmar como abogados de la Fundación ProCultura que doña Irina Karamanos realizó trabajos para la fundación. Esto se desarrolló durante el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Todos los pagos se realizaron conforme al convenio, el cual se rindió y se cerró oportunamente".