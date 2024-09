Marcos Barraza: Ángela Vivanco era una operadora de RN en el sistema judicial

El exministro Marcos Barraza (Partido Comunista) planteó en El Primer Café que la suspendida titular de la Corte Suprema Ángela Vivanco era "una operadora de Renovación Nacional en el sistema judicial" por su cercanía con dicha colectividad, que "buscaba generar parcialidad en los fallos y en la incidencia que tuviese la derecha".

A juicio del exconvencional constituyente, la derecha "como sabe que es su sector el principal involucrado en materia de corrupción", a través de su acusación constitucional conjunta a los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, está tratando de "instalar una cortina de humo que desdibuje las principales responsabilidades, invisibilice las responsabilidades" de un sector que "ha utilizado el Poder Judicial, y particularmente la Corte Suprema, para hacerse de sus propios intereses".

En esta línea, explicó que "lo que se le imputa al ministro (de la Corte Suprema, Sergio) Muñoz es grave, habrá que determinar si califica o no para acusación constitucional. Lo que se le imputa al ministro Jean Pierre Matus es grave, principalmente mentir y eso es reprochable en una autoridad donde descansa la fe pública, en este caso, la justicia. Pero claramente esas conductas reñidas con la probidad, y que en este caso están tipificadas como notable abandono de deberes, no tienen la magnitud del acto de corrupción que ha hecho la ministra Vivanco".

"Entonces, ¿Dónde está la cortina de humo? Precisamente en hacer tabla rasa, porque distinto sería si la derecha hubiese presentado una acusación constitucional al ministro Muñoz separada de la ministra Vivanco, eso haría la diferencia, eso efectivamente mostraría que ellos están preocupados de hacer justicia y no de empatar las situaciones", cuestionó Barraza.

PARDO: VIVANCO FUE CANDIDATA DE RN HACE MUCHOS AÑOS

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), declaró que Ángela Vivanco fue candidata de Renovación Nacional "hace muchos años, ella tuvo otras militancias políticas", y respondió a Barraza: "No es correcto decir que es una operadora de RN".

"Entiendo el interés de la izquierda, y muy en particular del PC, que no aflojan esto, porque tienen también que tirar cortinas de humo respecto de Jaude y sus otros problemas, pero acá no se trata solamente de buscar responsabilidades y tratar de achacarles esto a un sector político, sino que se trata de hacer frente a una crisis", remarcó el exdiputado, quien llamó a ser "un poquito más responsables en esto, y más que sacar créditos políticos, veamos cómo prosperan las acusaciones constitucionales".

Sobre la participación de Vivanco en el Instituto Libertad, Pardo respondió que "desconozco si habrá colaborado, pero no me extrañaría, porque ella es una mujer que tenía una larga trayectoria académica; estaba muy involucrada en temas públicos y era efectivamente cercana a nuestro sector y a nuestro partido, por lo tanto, eso debe ser así".