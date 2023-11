Montes descartó su renuncia tras nuevo informe por caso convenios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó este viernes su renuncia al cargo tras el nuevo informe de Contraloría, que reveló diversas irregularidades que involucran a Seremis de Vivienda y gobiernos regionales con fundaciones.

Según detalló el contralor Jorge Bermúdez, que expuso ayer en la comisión investigadora del caso convenios, existen varias irregularidades detectadas y 11 Seremis están denunciadas en la Fiscalía.

En un punto de prensa, Montes abordó la delicada situación de esta cartera, asegurando -como primer punto- que no es lo mismo lo que se le reprocha al ministerio que a los gobiernos regionales, ya que en estos últimos está el 75 por cientos de casos que corresponden a montos de dinero entregados.

Además, adelantó que desde ahora se va a trabajar con más organismos públicos que con entidades privadas -Serviu y municipalidades-, disminuyendo a un 10 por ciento en el presupuesto los montos asignados para el Programa de Asentamientos Precarios para el trabajo con fundaciones.

"Esto de transformar el informe de la Contraloría como que poco menos que no funcione nada, no es efectivo. Yo iría pensando hacia atrás, creo que había un modelo, (nosotros como ministerio) simplemente seguimos con el que venía. Lo que podríamos haber hecho es haberlo revisado y replanteado, pero en ese momento no tuvimos la conciencia, no captamos en ese momento el conjunto de forado y los riesgos que había de hechos de corrupción", puntualizó Montes.

En cuanto a la renuncia de sermis por este escándalo, el ministro dio cuenta que se les pide "cuando corresponde por desempeño, pero también cuando hay hechos concretos", detallando que ya han realizado esa acción.

"Yo no no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en la tarea que estoy", afirmó el secretario de Estado, que de todas maneras indicó que su salida tampoco ha sido solicitada por el Presidente Gabriel Boric.

Montes también informó que se está solicitando la restitución de más de 1.760 millones de pesos a varias fundaciones, entre ellas Democracia Viva, Arquiduc, ProCultura, EnRed, Red Integral y Comunitaria y Acción Digital de Los Lagos, esto por un convenio suscrito el 2021 en el que no se utilizó todo el dinero utilizado.

Finalmente, reconoció que hay antecedentes serios de corrupción y debilidad en el sistema, las que se vienen arrastrando desde hace años.

OPOSICIÓN EXIGE LA SALIDA DE MONTES

La postura de Montes se da en medios de nuevos emplazamientos de la oposición al ministro de Vivienda, en los que exigen su salida de la cartera, una acción que por ahora se ve lejana.

"¿Qué tiene que ocurrir para que renuncie? Si ya hay actos de corrupción en todas las regiones del país, con fundaciones cuyos miembros eran militantes de partidos de gobierno y la plata se entregó por seremis nombrados por este ministro, ¿qué más tiene que ocurrir para que renuncie? Creo que el principal responsable es el ministro Montes, y evidentemente que cuando las investigaciones vayan avanzando habrán otras responsabilidades que son penales", solicitó el diputado UDI Guillermo Ramírez.

Por contraparte, desde el Partido Socialista (PS), colectividad del titular de Vivienda, salieron a defender su rol frente a esta ofensiva opositora.

"Solicitar la renuncia del ministro Montes es un aprovechamiento político inaceptable. El ministro nada tiene que ver en los casos de corrupción. Carlos Montes es una persona seria y que ha promovido todas las medidas para que estos casos no se sigan repitiendo", destacó el diputado socialista Daniel Manouchehri.

En opinión del jefe de bancada del partido, existe "un sistema malo que viene desde el 2019 y que abre la puerta a la corrupción, como el caso de Democracia Viva en 2022 y de Arquiduc -ligada a Renovación Nacional- en 2021".

"Los informes de la Contraloría abarcan también al gobierno anterior", cerró el diputado Manouchehri.