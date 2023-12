Montes: Informe recibido sobre Democracia Viva en junio "dice que todo está bien"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo este jueves que sí recibió -previamente a que surgiera el caso- un informe sobre los convenios firmados por la Seremi de su cartera en Antofagasta, incluyendo con la Fundación Democracia Viva, en el que no se apreciaba ninguna irregularidad.

Durante una actividad, Montes dijo a 24 Horas que "apareció un informe de esa época, de ese tiempo y ya lo tenemos. Lo que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas".

"El informe dice que todo está todo bien, que todo lo que ocurrió a nivel de las fundaciones, a nivel de las obras de las fundaciones, está todo bien, funcionando de manera regular", insistió.

El secretario de Estado añadió que "es un oficio que dice que está todo bien, que está todo en regla, lo quiero aclarar porque acá se dicen muchas cosas".

Al ser consultado sobre si se trata del mismo informe que declaró la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, Montes replicó que "no quiero decir porque no sé quién es exactamente. Puede haber sido ella, no lo sé, pero tenemos ese informe".

Situación General Convenios Del Programa Asentamientos Precarios Con Fundaciones Sin Fines de Lucro en La R... by Cooperativa.cl on Scribd