La diputada Emilia Schneider (CS) señaló en El Primer Café que "efectivamente para hablar de corrupción tiene que haber un uso abusivo de recursos o de una posición en el Estado y no necesariamente de un delito o no, eso ya tiene que ver con la calificación que hace la justicia", respecto a los casos de traspaso de dineros a fundaciones. La parlamentaria frenteamplista indicó que con lo que se reveló desde la Contraloría "da cuenta de un problema que es más grande", pero que, por su parte, el Gobierno ha actuado "con toda la celeridad y contundencia posible para decir que no se va a salvar a nadie y que vamos a colaborar con la justicia, pero hay un problema en el Estado que es más profundo, que es la relación de las fundaciones, donde debemos regular de mejor forma".

