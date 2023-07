Senadora Carvajal (PPD): "La corrupción debe ser sancionada de manera ejemplificadora"

La senadora Loreto Carvajal (PPD) llamó a sancionar "de manera ejemplificadora" a cualquier persona involucrada en denuncias de corrupción, como el caso Convenios, que indaga irregularidades en traspasos de recursos públicos hacia fundaciones en diversas regiones del país.

"Le hemos prestado poca atención a la corrupción, a la corruptela, al tráfico de influencias", admitió la parlamentaria en "Profundidad de Campos" de TV Senado, y agregó que si bien "hemos aprendido, hemos hecho poco" desde la esfera política.

Por ello, planteó que "debemos ser capaces de entender que la corrupción, la falta de probidad, debe ser sancionada de forma ejemplificadora. Caiga quien caiga. Abriendo todas las puertas, las ventanas y los techos posibles para que no haya indicios de corrupción, menos en las entidades públicas".

Respecto al caso Convenios, Carvajal admitió que "nos sorprendió a todos, porque al igual que muchos, entendíamos que cuando uno lidera un proceso de cambios, con una generación que también tiene que hacerse cargo, independiente de la edad, no puede haber espacio para la corrupción", de manera que el destape de esta causa "es frustrante para quienes hemos vivido la política de la mejor forma posible".

En ese sentido, remarcó que este tipo de episodios "le hacen pésimo a la democracia (...) lo que nos tiene a mal traer –no sólo a la política en general, sino que al universo de los partidos y líderes políticos- es esa sensación ciudadana de que castigamos poco a la corrupción. Me parece que esa lectura es correcta".

La senadora por el Ñuble observó asimismo que "no ha habido ningún año" en que no estalle un caso como este, y "no sólo desde las entidades de Gobierno. Cuento aparte merecen las municipalidades, por ejemplo, en mi región tenemos dos alcaldes en proceso -con presidio incluso- a propósito de influencias, recursos, etcétera".

"Aquí nadie se escapa: ni municipalidades, ni entidades públicas como lo que hemos sabido este mes, las Fuerzas Armadas, Carabineros, etcétera", advirtió, por lo que hizo ver la necesidad de un registro público de seguimiento de recursos fiscales, que garantice que se les está dando buen uso.