Tercer día de formalización: Hermosilla y Villalobos arriesgan 18 años de cárcel

Este viernes se lleva a cabo la tercera jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla, imputado por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso audios.

El Ministerio Público terminó su exposición y se dará paso a la intervención de los querellantes: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la representación de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, integrantes de la comisión investigadora de este caso en la Cámara.

Aun así, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Mariana Leyton, determinó que esta audiencia continuará la próxima semana, cuando se van a definir las medidas cautelares contra Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló las penas que arriesgan los imputados: "para el señor Hermosilla y la señora Villalobos, en el mejor de los escenarios, quedarían por sobornos reiterados con la pena de 10 años y un día; respecto del lavado de activos, con el mínimo, 3 años y un día; y por el delito tributario, también con el mínimo, de 5 años y un día. Y para el señor Angulo, por el delito de lavado, con 3 años y un día, y con el delito tributario, podríamos recorrerla de tres años y un día a 5 años".

"Estas penas necesariamente deben ser de cumplimiento efectivo, no solo por la cuantía, sino porque entendemos que aquí claramente hay un peligro de reiteración, y además hay un peligro de fuga inminente", remarcó la persecutora.

Posteriormente, fue el turno de exponer del consejero del CDE, Daniel Martorell: "¿Se ofreció, se consintió en dar beneficios económicos o de otra naturaleza? Cuando uno escucha los antecedentes y cuando uno escucha los antecedentes y el audio, ¿existe un abogado con la experiencia que tiene el imputado formalizado, señor Luis Hermosilla, ofreciendo, consintiendo en dar a un funcionario público una coima? ¿Se habla de cantidades de dinero? ¿Se dice, efectivamente, que el funcionario sería de un servicio público, como es el Servicio Impuestos Internos? Evidentemente todas esas respuestas, todas esas interrogantes tienen una respuesta positiva".

EL DESMAYO DE VILLALOBOS

Al finalizar la exposición del Ministerio Público y al inicio del receso de la audiencia, Leonarda Villalobos sufrió un desamayo y se golpeó en la cabeza, por lo que tuvo que ser asistida por personal de salud del Centro de Justicia.

Esto se debió a una baja de glicemia, según ha trascendido. Luego se reincorporó, sin embargo, a petición de su defensa, pudo retirarse de la audiencia.

La salida de Leonarda Villalobos del Centro de Justicia tras sufrir un desmayo (Foto: ATON)

INVESTIGACIÓN CONTRA EL FISCAL PALMA

El Ministerio Público investigará al actual fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por el delito de violación de secreto, debido a que este le envió un audio a Hermosilla revelando detalles de una causa ligada al tráfico de drogas, según consignó T13.

El audio trataría sobre la causa por tráfico de drogas, asociación ilícita, apropiación indebida y estafa en la que está condenado Ignaco Yáñez, cuya defensa estaba a cargo de Juan Urrutia, abogado que fue parte del bufete de Hermosilla

Al llegar al Centro de Justicia, el abogado defensor de Hermosilla, su hermano Juan Pablo, explicó que "entiendo que es un tema que no tiene mayor relación con Luis en lo directo, y lo que pasa es que el fiscal llama a Lucho y le comunica que hay un abogado de su oficina en una causa por narcotráfico. Eso tiene implicaciones legales, porque una cuestión que puede ser criticable, pero la ley 20.000 que sanciona el narcotráfico, a los abogados que defienden esas causas se les establece una serie de limitaciones, y por lo tanto muchas oficinas, como la mía y la de Luis, no defendemos esas causas, porque no queremos entrar en esas limitaciones".

"Y, por lo tanto, cuando Luis se entera de eso, habla con el abogado y le dice que o se sale del caso o se va de la oficina, y decidió quedarse con el caso y se fue de la oficina. Eso fue lo que pasó y entiendo que no tiene mayor cuestionamiento por el lado de Luis", añadió.