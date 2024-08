Timonel del FRVS ante dichos de Boric por Hermosilla: "Hay que ser más templado"

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, criticó en El Primer Café la declaración del Presidente Gabriel Boric tras conocerse la prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, y declaró que "es difícil cuando uno defiende tanto la presunción de inocencia apoyar una actitud apresurada".

En una actividad oficial, el Mandatario se refirió a la medida cautelar contra, según sus palabras, "un señor que se creía todopoderoso", y dijo que la justicia "tiene que ser igual para todos, así que qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel".

En esta línea, la timonel de uno de los partidos oficialistas precisó que "no sabemos todavía si esto se va a acotar o se va a ampliar hasta lugares insospechados. Por lo tanto, siempre hay que tener la delicadeza de mantenerse al margen mientras los hechos no estén acotados y cerrados, están ampliándose, han aparecido más nombres. Esto puede terminar en un escándalo como el de SQM".

"Cuando están recién actuando las instituciones hay que ser un poco más templado y yo, independientemente de que entiendo y me pongo en el papel del Presidente, que tiene que dar señales también claras a la ciudadanía que está tan desencantada, porque siente que todo el mundo abusa y que los poderosos de siempre permanecen eternamente protegidos por el secreto y la oscuridad. Y la señal política del Presidente es que aquí no hay sistemas de protección sobre los poderosos, que no se permiten en este Gobierno abusos, ni que se van a tapar las incongruencias".

"Entiendo la posición (del Mandatario), independiente de que, desde el punto de vista más bien técnico, es un poco apresurada", añadió.

Asimismo, la secretaria general de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, expresó que "me parecieron poco mesuras las declaraciones del Presidente de la República. Me parece que él, como Jefe de Estado, tiene que tener una visión más amplia, y porque además en el ámbito penal, este es el inicio; queda mucho por delante para determinar las responsabilidades en los hechos".

En este punto, cuestionó que "la presunción de inocencia se pone en tela de juicio por parte del Jefe de Estado".

Finalmente, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, apuntó como "imprudente" la declaración de Boric, afirmando que fue "más propia de la época en que él era dirigente", y remarcó que como Presidente "tiene que tener más prudencia, además porque está opinando sobre decisiones del Poder Judicial, y yo habría esperado que su declaración fuera 'me alegra que la justicia funcione y vamos a colaborar para que todo lo que sea necesario para el ejercicio de la justicia esté disponible'".

"Habría preferido una declaración más institucional que dijera 'qué bueno que la justicia funcione, la justicia tiene que ser igual para todos', y en eso creemos todos y yo creo que es un mensaje que todo Chile acoge, y ojalá se aclare totalmente esta situación, le pegue a quien le corresponde, porque eso es lo que realmente corresponde", cerró.