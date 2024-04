Timonel PPD cuestionó a Jadue por llamar a Tohá a la "prudencia"

El presidente del PPD, Jaime Quintana, salió a respaldar a la ministra del Interior, Carolina Tohá -militante de su partido-, frente al llamado a la "prudencia" que le hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), después de que la jefa de gabinete objetara su teoría contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Una vez confirmada la formalización que el jefe comunal enfrentará a fines de mayo por el denominado caso Farmacias Populares, por delitos de corrupción, el expresidente de la asociación homónima acusó al líder del CDE, Raúl Letelier, de liderar una "operación" en su contra y de tener un vínculo con el Frente Amplio, a quienes llamó "sectores supuestamente aliados".

Consultada por esas declaraciones, Tohá reflexionó ayer que "uno no puede desenvolverse pensando que lo bueno que sucede alrededor de uno es mérito de uno, y lo malo es culpa de los demás", por lo que instó a "tratar de entender de otra manera, con más humildad, las cosas que nos toca enfrentar y uno no puede obligar a todo el mundo a hacer lo que uno cree que es correcto, pero uno sí tiene que exigírselo a sí mismo".

Sin embargo, Jadue aprovechó una aparición en Radio Usach este viernes para emplazar a la ministra a "tener prudencia", al tiempo que fustigó al oficialismo y al gabinete por -a su juicio- imponer "criterios poco ecuánimes, violando la presunción de inocencia" al referirse a la causa.

"No sé dónde puede estar la imprudencia de la ministra Tohá", replicó poco después el senador Quintana, relevando que "ella simplemente ha hecho un llamado a la humildad, que es lo que corresponde al momento de asumir lo que a uno le pasa, particularmente en temas penales".

"Creo que lo peor es tirar la pelota para el corner y buscar responsabilizar a otros, o al empedrado. Hay que concentrarse en la defensa -que es lo que debería hacer el alcalde-, en lugar de intentar politizar de manera burda un tema procesal", le recomendó el timonel PPD.

Al mismo tiempo, consideró que las acusaciones de Jadue son parte de "un manual viejo, probablemente de otros tiempos. Está claro que todo el mundo debe responder por sus actos".

VALLEJO LE RESPONDE A SU COMPAÑERO DE PARTIDO

Junto con pedir "prudencia", Jadue también emplazó a la alianza de Gobierno a "ser todos muy responsables de lo que hacemos", y fustigó que "hay numerosas autoridades de Gobierno y de las instituciones del Estado que han actuado al margen de la ley, y el Gobierno lo ha dejado pasar".

Desde La Moneda, la ministra vocera, Camila Vallejo, compañera de partido de Jadue, observó que es recurrente ver a autoridades acusando supuestas operaciones políticas cuando están enfrentando una causa judicial.

Asimismo, defendió la manera como el Ejecutivo ha afrontado, por ejemplo, el caso convenios, que ha involucrado contratos irregulares de secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fundaciones.

"Hemos hecho renunciar a personas, hemos iniciado sumarios administrativos, hemos puesto a disposición la información, no solamente a la Contraloría General de la República, lo hemos puesto a disposición del Consejo de Defensa del Estado, del Ministerio Público y del Congreso Nacional. Y eso no va a depender ni va a ser evaluado por la opinión circunstancial de una u otra persona. Uno no trabaja para darle en el gusto a los que siempre buscan criticar por A, B o C motivo", sostuvo.

Con todo, durante una actividad en Recoleta, Jadue insistió en su postura y se jactó de haber dejado "instalada la duda" sobre el sistema judicial.