Tohá: Inhabilitar a todo el que alguna vez conversó con Hermosilla sólo lo beneficia a él

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), cuestionó que se trate de "inhabilitar" a toda figura pública y política que hubiese tenido alguna vez una conversación el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por el caso audio y cuya investigación desató una "caja de Pandora" que ha salpicado múltiples autoridades actuales o anteriores.

En la víspera, la Corte Suprema resolvió remover a la ministra Ángela Vivanco, mientras que en el Congreso Nacional se tramitan sendas acusaciones constitucionales contra ella y el ministro Jean Pierre Matus por sus vínculos con el influyente jurista. Otras aristas, en paralelo, involucran al exfiscal Manuel Guerra y a los exministros Andrés Chadwick y Felipe Ward.

A eso se sumó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló esta semana en Cooperativa que en 2023, semanas después de asumir el cargo, se reunió a tomar café con Chadwick y Hermosilla, encuentro informal que este último aprovechó para realizar una petición impropia sobre una causa en curso.

"Es motivo de mucha preocupación, porque el tipo de casos conocidos tienen una gravedad por el rango de los sujetos involucrados", pero "dada la gravedad, es valioso que ha habido una respuesta institucional muy sólida de todos los agentes que intervienen acá, la misma institución más afectada que es la Suprema", comentó Tohá esta mañana en entrevista con El Diario de Cooperativa.

La ministra destacó también al Ministerio Público, "que desde el primer momento vio venir que ésta iba a ser una causa con la cual se iba a intentar amenazar y salpicar a todo el mundo", como la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, quien lleva la investigación del caso audio, la arista principal donde está imputado Hermosilla.

"Se advirtió públicamente en los primeros episodios que iban a salpicar para todos lados, y a pesar de eso se ha seguido investigando. Es muy importante, porque a veces esas amenazas funcionan, y aquí hasta ahora no han funcionado", subrayó Tohá.

En esa línea, respaldó la gestión de Valencia al mando de la Fiscalía: "Hemos visto la determinación del fiscal nacional para investigar este caso desde el primer día; en lo más mínimo les ha restado impulso a los fiscales, ha sido al revés. Y si hubiera algo extraño, probablemente su actitud hubiese sido distinta, en ese sentido él ha sido consistente".

"Parte del ejercicio que se buscó con el caso, fue amenazar a todo el mundo con las conversaciones, los chats, los encuentros del señor Hermosilla", continuó, frente a lo cual enfatizó que "como sociedad no podemos caer en esa trampa: no es que cualquier persona que habló con Hermosilla está metida en algo turbio; una cosa son los delitos y otra los contactos que las personas tienen".

Si llegase a haber sospechas fundadas que involucren a alguna autoridad, se deberá investigar, "pero no podemos permitir que ahora se amenace y se inhabilite a todo el mundo porque alguna vez conversó con Hermosilla, porque eso al que favorece es a Hermosilla", remarcó la jefa de gabinete.

TIEMPO PERDIDO CON LA ACUSACIÓN REPUBLICANA EN SU CONTRA

Tohá sorteó ayer la fracasada acusación constitucional presentada por el Partido Republicano, que buscaba responsabilizarla por lo que llamaron el "desbande de la delincuencia" en el país.

La ministra reconoció que "la dinámica (de los juicios políticos) estuvo presente en el período anterior", sin embargo -aclaró-, "personalmente nunca la compartí y siempre lo expresé públicamente".

Pero en la actualidad, y a propósito del fallido libelo con el que se intentó destituirla, apuntó que "si nos ponemos como norte el objetivo de la seguridad, ese tiempo y energía la podríamos ocupar en cosas mucho más útiles".

[En vivo📻] Tohá: La dinámica de las acusaciones constitucionales estuvo presente en el período anterior y nunca la compartí #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) October 11, 2024

"Debiéramos concentrarnos en enfrentar el problema de la seguridad", reafirmó, aludiendo a varios proyectos que siguen en el Congreso: las reglas de uso de la fuerza de las policías y el sistema de inteligencia del Estado, a los que "les queda poquito por salir", y la ley de infraestructura crítica, cuya situación legislativa "es bien compleja, porque a pesar de que lleva un año con urgencia y ahora más de un mes con discusión inmediata, (en el Senado) no han votado ningún artículo".

GESTIÓN DE YÁÑEZ FUE "POSITIVA" Y LAMENTA SU SALIDA

La ministra también destacó el desarrollo que tuvo Carabineros durante el período del general (r) Ricardo Yáñez, quien renunció a fines de septiembre ad portas de su formalización por una presunta responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Su salida, asimismo, se enmarcó en el estándar fijado por el Gobierno, que ha sido denominado como "criterio Tohá", de que una autoridad no debería mantenerse en el cargo si se encuentra imputado.

"No era conveniente que él, en una posición de formalizado, encabezara a Carabineros", recalcó la titular del Interior y Seguridad Pública en Cooperativa, al tiempo que descartó pronunciarse sobre la causa penal.

No obstante, valoró que "la gestión del general (r) Yáñez fue positiva para la institución, permitió salir de un momento muy difícil".

"Lamento que haya tenido que llegar a esta situación, hubiera preferido que no coincidieron estas dos cosas", expresó también, "pero eso no depende de nosotros, hay organismos autónomos, estamos en un Estado de derecho y nosotros no presionamos ni intervenimos en las cosas que hacen la Fiscalía y la Justicia".

NOMINACIÓN DE DOROTHY PÉREZ "PARECE VIABLE"

En tanto, Tohá explicó que la nominación de Dorothy Pérez para que sea nombrada contralora general de la República, luego de 10 meses como jefa subrogante, responde a un factor de "viabilidad".

"Las últimas nominaciones a la Contraloría han sido bien complejas, hemos tenido rechazos" en el Senado, por lo que "en este caso se tomó la decisión desde el principio de no mandar nombres y después tratar de sacarlo adelante, sino que preparar las condiciones, hacer las conversaciones, evaluar con detención y buscar el momento adecuado", sostuvo.

De esa manera, "ahora parece viable, parecen estar las condiciones, el ambiente adecuado para que funcione", concluyó.