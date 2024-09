Topelberg confrontó a Hermosilla en prisión: "Bienvenido, don Satanás"

Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF Capital, entregó detalles de su paso por el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde confrontó al abogado Luis Hermosilla.

El ingeniero en administración de empresas cumple actualmente arresto domiciliario total por su participación en el marco del caso Factop, imputado por estafa, lavado de activos y delitos tributarios.

Topelberg reconoció haber difundido la grabación que reveló una conversación entre la abogada Leonarda Villalobos, su colega Hermosilla y Daniel Sauer, fundador de Factop, lo que terminó detonando el bullado "caso audio".

En una entrevista con Mega, el ingeniero, que estuvo cumpliendo prisión preventiva en Capitán Yáber desde el 19 de abril hasta el 30 de agosto, narró cómo, en el último día de su encarcelamiento, se cruzó con Hermosilla: "Yo llegué, lo miré y le dije: 'Bienvenido a Yáber, don Santanás', o algo así le dije".

"Él me entró enseguida, diciéndome: 'Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado?', y le dije: 'Encerrado'... Yo lo confronté", afirmó.

"Yo lo metí ahí, pero veo a la persona que confabuló en mi contra. Y traté de formar una distancia y confrontarme a él y no hubo cómo. La manipulación llegó altiro: me empezó a pedir consejos y dije: 'Aquí vamos de nuevo'... Le seguí la corriente y tenía fe de que iba a salir (de prisión)", narró Topelberg.

LA FILTRACIÓN DEL AUDIO

En la entrevista, el ingeniero explicó también cómo obtuvo la grabación que le entregó la abogada Leonarda Villalobos, también en prisión preventiva.

Topelberg afirmó que la letrada le mostró el registro que "tenía una evidencia de los ilícitos de los Sauer".

"No lo podía creer, no puedo escucharlo. Ella iba a mi casa e insistía que lo escuchara, pero yo anímicamente no podía... Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación. Pese a un problema gigantesco en el que me exculpaban al decir que no me tenían que decir, era muy fuerte escuchar todo eso", aseguró.

Añadió que Villalobos le pasó la grabación a su esposa, quien lo instó a escucharlo.

Consultado si conocía los delitos que presuntamente realizaban los Sauer, Topelberg dijo: "Veníamos de una suspensión en la Comisión para el Mercado Financiero. Había problemas de liquidez, pero jamás los ilícitos, falsificación de facturas, ni toda la gravedad del caso".