Torrealba en su declaración ante la Fiscalía: "El dinero de Vitacura está en Vitacura"

El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba declaró en febrero pasado en calidad de imputado ante el fiscal Francisco Jacir, donde descartó haber participado en una trama para defraudar caudales públicos.

La declaración de Torrealba estuvo bajo secreto durante 80 días y recién este fin de semana fue levantado. Los diarios La Tercera y El Mercurio accedieron así a la transcripción, en 42 páginas, de su declaración.

El exalcalde manifestó al fiscal que "en mis más de 25 años como alcalde de la comuna de Vitacura, jamás me valí del cargo para enriquecerme y muchas de las noticias que han aparecido en la prensa no tienen ningún sustento en la realidad, ni tampoco en los antecedentes que se han recopilado en esta investigación".

El exmilitante de Renovación Nacional remarcó ante el fiscal que "siempre fui muy cuidadoso en el manejo de dineros municipales, al punto que jamás tuve un reproche de la Contraloría General de la República. Dejé la municipalidad sin ninguna deuda. El dinero de Vitacura está en Vitacura".

El empresario explicó, largo y tendido, el origen de sus bienes afirmando que el grueso de sus propiedas fueron financiadas con la venta de otros inmuebles, además de la solicitud de créditos hipotecarios y la venta de acciones de dos empresas.

Torrealba manifestó que gran parte de su patrimonio "se generó en la década de los 80 y deriva principalmente de la venta de las acciones de una empresa salmonera y una de fábrica de envases. A ello se suma, la venta de mis inmuebles que se ha reinvertido hasta el día de hoy, obteniendo las ganancias propias de esas inversiones".

El exalcalde dijo que sus inversiones son administradas por el abogado Rodrigo Simonetti, su cuñado, además de contar con la asesoría de Arturo Gutiérrez, "un experto en materia de inversiones en fondos mutuos y acciones".

SOBRE CON DINERO

Torrealba abordó la acusación de haber recibido sobres con hasta cinco millones de pesos, descartando que hubiera dado instrucciones a los funcionarios para que recibieran ese dinero.

El "Tronco", apodo que recibió ya siendo alcalde, manifestó que "en relación a lo que Antonia Larraín ha indicado, y en un porcentaje importante coincidente con lo que Domingo Prieto ha declarado, referido a que le di una instrucción o le comenté que ella recibiría mensualmente una suma de 5.000.000 de pesos de parte de Domingo Prieto o de César Silva o Arnaldo Cañas, señalo que no es cierto aquello. Nunca di esa instrucción ni tengo recuerdo de haber recibido de ella esa suma de dinero".

"Tampoco la recibí de Domingo Prieto. A los señores Silva y Cañas no los conozco. A su consulta de porqué ellos refieren lo anterior, señalo que lo ignoro, pues como demostraremos junto a mis abogados, y espero poder acompañarlos pronto a la investigación, todos los dineros habidos en mis cuentas bancarias tienen un origen legítimo y una explicación", añadió.

Torrealba sí reconoció que recibió dinero en efectivo entregado por Larraín. Al respecto, dijo que "(se lo) solicité, pero tenía por objeto hacer frente a gastos en los eventos que los Vita organizaban y que habitualmente participaba como alcalde. Esos gastos no los podía efectuar con dineros municipales, pues la burocracia y restricciones al tratarse de dineros públicos me lo impedían, por lo que al tratarse de dinero de estas organizaciones, se los pedía a ella".

"Así por ejemplo, los utilizaba en una feria de artesanía para comprar productos a quienes exponían, comida a quienes vendían, traslados, etc. No solo para mí, sino para muchas de las personas que asistían al lugar, sea que me acompañaran o no. Era una suerte de caja chica que ella tenia que tener, y que de ese modo me entregaba y yo podía utilizar", añadió.

Respecto a la información trascendida de fuentes policiales respecto a dinero oculto en las paredes, Torrealba lo descartó afirmando que "me gustaría señalar que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo que la Policía habría encontrado dinero en mi domicilio de Colico escondido 'en los muros', lo que no es cierto, y constituye una afirmación sin fundamento alguno".

"Desde que me jubilé paso buena parte del año en Colico, por lo que estaba presente al momento de la diligencia. Nada de eso ocurrió y la misma Policía informó que en la diligencia de entrada y registro sólo se incautó un computador", remarcó.

El exalcalde enfatizó que "es mucho el daño que se puede hacer a una persona y su familia cuando está siendo investigada, sobre todo si se tergiversan los hechos de la forma que ha ocurrido por parte de la prensa (no toda) y por lo mismo espero que los hechos puedan ser investigados en su totalidad".

El exmilitante de RN descartó también haber tenido una cuenta con miles de millones de pesos: "Nunca he tenido una cuenta con 2.000 millones de pesos en algún momento determinado a mi disposición. Nosotros vamos a entregar a la Fiscalía un detalle acabado de los movimientos de las mismas".

"COMETÍ ERRORES COMO TODOS"

Pese a sostener su inocencia, Torrealba dijo estar "consciente que durante mi período como alcalde cometí errores como todos los alcaldes o jefes a cargo de un servicio público, pero quiero dejar en claro que el interés de la Municipalidad, sus funcionarios y los vecinos de Vitacura siempre estuvieron primero, jamás me aproveché del cargo que me dio tantas alegrías durante el curso de los años, y estoy seguro de que la investigación así lo establecerá".

Torrealba es investigado por eventuales irregularidades en la entrega de subvenciones de los programas "Vita", donde se busca acreditar si existió algún delito de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Al respecto, el exalcalde expresó que "jamás tuve alguna injerencia en la administración de los Vitas, que eran administrados por un directorio y una plana de empleados. Con excepción de Domingo Prieto, a la mayoría de ellos no los conozco, y si me relacioné con ellos, fue en eventos sociales, pero jamás en reuniones de coordinación o administración de los Vita. En esos eventos la presencial municipal era importante, para la comunidad eran importantes, razón por la que asistía a muchos de ellos".

"Como ya indiqué, en los 25 años que fui alcalde jamás tuve un problema con la Contraloría General de la República, y ello se debe a que siempre fui muy consciente de la correct administración de los dineros públicos", puntualizó.

El sumario realizado por Contraloría concluyó vulneraciones graves del principio de probidad por parte del exalcalde y su administración, tras lo cual el organismo notificó a 15 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Torrealba.

El informe de Contraloría acreditó la circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina del entonces alcalde, quien instruía a sus choferes a que realizaran, como parte de sus labores diarias, depósitos en diversas cuentas corrientes.

Al exalcalde se le atribuye delegar la facultad de entregar subvenciones a través de un tercero -contrario a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades- y sin la aprobación del Concejo Municipal.

Entre 2011 y 2021 Torrealba acumuló 527 millones de pesos en cuatro cuentas corrientes gracias a depósitos realizados en efectivo, de acuerdo al sumario.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, quien alista la formalización de cargos contra Torrealba por fraude al fisco y malversación de causales públicos.