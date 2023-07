Tras denuncia de Provoste: Ministro Jackson anunció investigación por presuntas irregularidades en Atacama

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se reunió con la senadora Yasna Provoste (DC) luego que denunciara en la Contraloría General de la República presuntas irregularidades en la asignación de recursos desde la Seremi de la cartera en la Región de Atacama a una fundación, en el marco del Programa "Noche Digna".

Según consignó la parlamentaria la última jornada, este organismo del Estado habría asignado 160 millones de pesos a la Fundación Visible, la cual no contaba con experiencia previa con personas en situación de calle.

En esta línea, Provoste se reunió con el ministro Jackson, quien anunció que un equipo del Ministerio ya se encuentra en Atacama para poder investigar y esclarecer los hechos.

"Yo quiero esperar, primero, a que podamos tener un informe, que le he pedido celeridad a los funcionarios que han viajado a la Región de Atacama, y por lo mismo, esta misma semana he comprometido tener los resultados y poder informar de qué se tratan las distintas denuncias y cuáles son los hallazgos que nosotros podemos encontrar con los equipos que ya están en terreno en la región", detalló el secretario de Estado.

Estas dudas surgen a raíz del caso convenios, que involucra a la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, relacionada a Revolución Democrática (RD), el partido del ministro Jackson, así como a otras situaciones similares registradas en otras regiones del país.

Hay quienes piden la renuncia de Jackson por ser el fundador de dicho partido, sin embargo, el exdiputado descartó esta posibilidad.

"En mi caso en particular, me toca asumir como ministro de Desarrollo Social las funciones que corresponden al Ministerio y no estoy hoy jugando un rol de dirigente partidario, es por eso que yo voy a estar a disposición de lo que el Presidente Gabriel Boric disponga", recalcó.