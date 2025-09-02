﻿Exjuez de Garantía de Rancagua fue condenado por abuso sexual

De forma unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua condenó este martes al exjuez de Garantía de esa ciudad Luis Barría, como autor del delito de abuso sexual en contra de una funcionaria del Poder Judicial, cometido en agosto de 2018.

Según el fallo, el día de la agresión, el entonces magistrado "llegó hasta la sala de audiencias del cuarto piso del edificio, se acercó a su escritorio para despedirse, y mediante la fuerza, y sin su voluntad, tomó con una de sus manos el rostro (de la víctima) y la besó en la mitad de su boca, para luego retirarse".

La jueza Natalia Astudillo, encargada de leer la resolución en esta jornada, aseveró que este hecho "generó afectación emocional" a la denunciante, quien acusó a Barría formalmente en 2020.

El texto subraya que el tribunal adquirió la convicción "más allá de toda duda razonable" de la ocurrencia de este abuso, dado que "el testimonio de (la víctima) ha permanecido invariable en el tiempo, y su contenido ha dejado en evidencia las descripciones fácticas de los hechos denunciados, lo que, unido a la prueba incorporada, logró vencer la presunción de inocencia que amparaba al encartado".

Tanto la Fiscalía como la parte querellante solicitan cinco años de presidio en contra del exmagistrado. La sentencia se dará a conocer el próximo 15 de septiembre a las 13:00 horas.