Exmarinos fueron sentenciados con 16 y 10 años de cárcel por crimen de Milton Domínguez

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique dictó este jueves sentencia contra dos exfuncionarios de la Armada por su autoría en el delito de homicidio calificado con alevosía contra Milton Domínguez, ocurrido el 19 de mayo de 2023 en Iquique (Región de Tarapacá).

De acuerdo con el fallo, el exmarino identificado con las iniciales S.M.P.N. fue condenado a una pena de 16 años de presidio, mientras que el segundo implicado, C.G.S., recibió una sentencia de 10 años de cárcel.

"Más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación para profesiones titulares mientras dure la condena como autores, ambos, del delito consumado de homicidio calificado por concurrir alevosía, sancionado en el artículo 391 número 1 del Código Penal", detalló la magistrada Gabriela Marin Wittver

AHORA🔴 TOP de #Iquique condena a los exmarinos S.M.P.N. a 16 años de presidio y C.G.S. a 10 años de presidio, como autores del delito de homicidio calificado con alevosía en contra de Milton Domínguez: magistrada Gabriela Marin Wittver relató la sentencia @Cooperativa #Tarapacá pic.twitter.com/7rMX9tiVNl — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) November 20, 2025

El caso provocó impacto en la Región de Tarapacá, puesto que la víctima, un ciudadano migrante de nacionalidad colombiana, se encontraba en condición de vulnerabilidad, ya que había perdido sus piernas y se movilizaba con muletas.

Domínguez perdió la vida al ser brutalmente golpeado por los exmarinos implicados, factor clave para establecer el agravante de alevosía por parte del Tribunal.