Formalizan a funcionarios de EFE por fatal choque de trenes en San Bernardo

Este sábado son formalizados los dos funcionarios de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) imputados por su presunta responsabilidad en la fatal colisión de dos trenes en San Bernardo.

El accidente se registró la madrugada del jueves, cuando chocaron de frente un tren sin pasajeros de EFE -que realizaba una prueba de velocidad- y un tren de carga de la empresa Fepasa, provocando la muerte de dos personas y dejando a otras nueve con lesiones de diversa consideración.

Por este violento accidente se detuvo a dos trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles: el operador de la máquina, que conducía al momento del accidente y que sufrió lesiones producto de la colisión, y el encargado de control de las vías.

En ambos casos están siendo acusados por cuasi delito de homicidio y lesiones graves.

En la previa de esta formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la defensora jefa de San Bernardo, Ximena Silva, abogada del encargado de control de las vías, salió en defensa de su representado y aseguró que revisando el caso "no hay antecedentes en este momento que justifiquen su imputación".

"Mi representado -entiende esta defensa- no ha tenido participación directa en estos hechos o que cause el accidente. Es más, él trató de evitar este accidente y pudo haberlo evitado si hubiesen contestado desde el tren de prueba, o si hubiesen funcionado otros medios tecnológicos para poder haber evitado este accidente. Eso no sucedió y no es imputable a mi representado", aseguró la abogada.

En su opinión, "hay mucho que investigar y muchos informes que analizar, pero pienso que no corresponde imputar en este caso a un trabajador que está haciendo su trabajo, que trató de evitar esta colisión, cuando los medios no estaban disponibles para poder realizar aquello".

Finalmente, aseguró que su representando tuvo un intento de comunicación con ambos trenes, sin recibir respuesta de ninguno.

La formalización se realizará en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.