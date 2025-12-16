La UDI pide a Kast abogar por la extradición de Galvarino Apablaza

La bancada de diputados de la UDI pidió al Presidente electo, José Antonio Kast, que, durante su viaje a Argentina, abogue por la extradición de Galvarino Apablaza, fundador y otrora líder del FPMR y uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán.

Apablaza reside en el país trasandino desde 2010, cuando se le concedió asilo político. Sin embargo, dicho estatus fue retirado en 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

La petición, escrita en carta, adquiere una arista sensible, pues Guzmán -asesinado en 1991- fue profesor de la esposa de Kast, María Pia Adriasola. Asimismo, el propio Mandatario electo se ha referido al exsenador y fundador del gremialismo como un "amigo".

"Esto ya es de larga data y, desde el 2017 al 2025, este proceso no se ha podido llevar a cabo. Se lo debemos a la familia de Jaime Guzmán, se lo debemos a Chile y a los tribunales chilenos, que quieren juzgar a esta persona", aseguró el diputado UDI Jorge Alessandri.

"Esperamos que el presidente (argentino, Javier) Milei pueda ayudar (...). Han dicho que es algo que les interesa hacer y, evidentemente, el Presidente electo (ojalá) que llevara esta carta al mandatario de Argentina y pudiera ofrecer los buenos oficios para lograrlo", agregó.