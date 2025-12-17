Gendarmería advierte "temor e incertidumbre" en sus filas por anuncio de reforma estructural

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, admitió este miércoles que existe "temor e incertidumbre" en las filas de la institución a raíz de la reforma impulsada por el Presidente Gabriel Boric para realizar cambios estructurales.

La discusión del proyecto se originó tras el operativo que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en el que 44 funcionarios penitenciarios de Santiago 1 fueron detenidos.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó este miércoles en el Congreso que la reforma busca elevar a Gendarmería al mismo estándar constitucional que Carabineros y la PDI, catalogándola como una institución de orden y seguridad.

"Las consecuencias prácticas de solo incorporar a Gendarmería en la Constitución no solo es la dependencia, sino que también el hecho de que Gendarmería de Chile sería una institución jerarquizada, obediente, no deliberante y que no puede tener asociaciones de funcionarios. Nosotros creemos que es una modificación urgente", complementó.

Lo anterior implica la prohibición de las asociaciones de funcionarios o sindicatos, una medida que afecta a cerca de 21.000 gendarmes, muchos de los cuales integran actualmente una decena de organizaciones gremiales (como Agech, Anfup, Ansog).

"Temor e incertidumbre"

El director nacional de Gendarmería, que participó esta tarde del debate legislativo del proyecto, afirmó que la iniciativa "es una apuesta inevitablemente también por la disciplina, por promover el orden, porque es importante enfocarnos en el trabajo, no en el conflicto. Si vamos a enfrentar el crimen organizado, no puede existir la latencia de movilizaciones o paralizaciones, porque entonces, mientras esté la unidad paralizada, el crimen organizado estará haciendo de las suyas".

No obstante, advirtió: "A nosotros ahora nos corresponde generar algunas comunicaciones con nuestro personal de todas las plantas con el propósito de que a partir de este anuncio no se presuma que el personal perderá los derechos laborales, porque hoy se ha generado una sensación de temor e incertidumbre en el personal".

Anech: "El ministro esconde su incapacidad"

Pablo Jaque, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería (Agech), apuntó contra el titular de Justicia: "El Ministro del Partido Comunista lo que esconde aquí es su incapacidad para hacerse cargo de los problemas reales del sistema penitenciario y le está endosando la responsabilidad a los trabajadores, desconociendo que existen instituciones hoy día que son no deliberantes y que tienen un nivel de corrupción importantísimo y que también afectan al tema de seguridad", manifestó.

"Él sabe perfectamente que el cambio de naturaleza jurídica del servicio va a terminar afectando a los buenos funcionarios", agregó el dirigente.