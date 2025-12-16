Red de corrupción en Gendarmería: Vendían a los reos desde combos de comida hasta celulares

Al menos 66 personas fueron detenidas durante la madrugada de este martes en la denominada "Operación Apocalipsis", que desbarató una red de corrupción al interior de Gendarmería.

Con operativos realizados en nueve recintos penitenciarios ubicados en siete regiones del país, se emanaron 75 órdenes de detención, las que llevaron a que 44 gendarmes fueran aprehendidos, cuatro de ellos por delitos flagrantes.

Se investigan delitos como cohecho, lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas, mientras que se descubrió que los involucrados cobraban a los internos 80 mil pesos por un combo de comida rápida, 100 mil pesos por un hervidor y 200 mil por un celular.

El fiscal Marcos Pastén detalló que "la Fiscalía Nacional adoptó la decisión de investigar el crimen organizado al interior de las cárceles y eso implicó una decisión de política pública que redundó en que la Fiscalía Occidente de la Región Metropolitana se hiciera cargo de estas investigaciones".

"Tomamos conocimiento, a grandes rasgos, de que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y el CPF de San Joaquín, funcionarios de Gendarmería, coludidos con particulares, realizaban actos destinados a ingresar productos prohibidos al interior de establecimientos y además también adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas que, de no haber mediado estos actos de corrupción, no podrían haber ingresado al recinto penitenciario", precisó.

El persecutor valoró que "logramos congelar activos en 183 cuentas bancarias, pertenecientes a las personas que aparecen ligadas a este procedimiento, se incautaron nueve inmuebles, 16 vehículos, y se ha logrado incautar hasta ahora una cantidad aproximada de 50 millones de pesos".

Este grupo también estaría ligado al polémico asado registrado en noviembre pasado en Santiago 1, donde los reos consumieron whisky y grabaron videos que difundieron en redes sociales.