Madre de preso del estallido asegura que Boric rechazó indultarlo por "pura política"

Alejandra Valdés, madre de Mauricio Guajardo de 22 años, uno de los llamados "presos del estallido", consideró que la decisión del Presidente Gabriel Boric de no indultar a su hijo se debió meramente a "disputas políticas".

En la víspera, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló a CNN Chile que resolvió rechazar la solicitud -dada a conocer durante la arremetida opositora contra los beneficios anteriores en el Tribunal Constitucional- porque el Mandatario estimó que "los indultos asociados al estallido tenían un contexto y ese momento no es el que está vigente", y además, "no se daba ninguna de las hipótesis excepcionales" que permitiría otorgarlo.

Según consignó La Tercera PM, Guajardo cumple una pena de cinco años y un día en la Cárcel de Arica por tres delitos de lanzamiento de artefacto incendiario, cometidos en Iquique el 28 y 29 de enero de 2020. Así, presenta los mismos requisitos de las 12 personas perdonadas en diciembre, y por lo demás, no registra detenciones ni delitos previos, a diferencia de los prontuarios de la mitad de ellos.

Su madre dio cuenta de que el joven se tomó de muy mala manera la decisión, notificada el viernes pasado: "Anoche se consiguió un teléfono y me gritaba a viva voz que por favor lo sacara de ahí, que lo iban a matar. Imagínate cómo estoy ahora. Estoy bien afectada por el problema, tengo mucho miedo, estoy muy preocupada".

"Yo sé que si mi hijo cometió algún error, andar gritando, pero andar tirando piedras y tirando esas cuestiones ya lo está pagando, ya lo ha pagado (...) Mi hijo ya lleva arriba de tres años preso, considero que con eso ya es suficiente porque no es un asesino, ni un delincuente, ni un violador", remarcó Valdés.

BORIC PROMETIÓ LOS INDULTOS A PADRES DE IQUIQUE

De todos modos, descarta por ahora llevar adelante alguna especie de apelación, puesto que la información judicial ha sido escasa, al punto de que supo de la solicitud de Guajardo cuando la mencionó el consejero del CDE, Raúl Letelier: "No lo nombró. Entonces yo dije 'capaz que sea mi hijo'".

Dada la controversia que causaron los indultos iniciales, y frente a la explicación del ministro Cordero para rechazar la postulación, aseveró que "eso es pura política, son puras disputas que tienen ellos por los bandos", e incluso citó una anécdota con el antes candidato Boric para refutar la idea de que él se opuso a dar el perdón.

"En una oportunidad, cuando el Presidente vino acá a Iquique y todavía no era Presidente, nos reunió a los papás y cuando le entregamos unas cartas pidiéndole y explicándole el tema de cada persona ahí, dijo 'si yo salgo Presidente, lo primero que voy a hacer va a ser liberar a los chicos del estallido social' (...) Nosotros, felices y contentos, fuimos y votamos por él", recordó Valdés.

Aunque considera que el Mandatario faltó a ese compromiso, "por un lado lo entiendo también, porque me doy cuenta de que el Presidente tampoco dispone de él solo. Hay muchas cosas que se le truncan y es con otros partidos y yo no puedo hablarle de eso, porque yo de política nunca he entendido".

"Me vi involucrada en estos temas por mi hijo; no sé si él lo tomó como una travesura de cabro, nunca pensó que iba a pasar esto, no sé, pero que yo le diga que él estaba involucrado por política, no señor, no", remató.