TC rechazó parcialmente la solicitud opositora para acceder a expedientes de indultados

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó parcialmente la petición de senadores de oposición para acceder a los expedientes administrativos que sustentaron los indultos de siete de los 13 beneficiados por el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.

Según El Mercurio, los ministros descartaron dos de las tres solicitudes realizadas por parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, y la única que acogieron fue una instancia subsidiaria para que se les otorgara copias de la información a la que se pueda acceder, sin vulnerar las disposiciones vigentes.

"No resulta posible denegar el acceso a los antecedentes referidos en la primera petición subsidiaria, toda vez que esta puede ser obtenida a través de los mecanismos que, a su respecto, ha previsto el ordenamiento jurídico en los términos que actualmente rigen el régimen de reserva o secreto, respecto de aquella información acompañada a estos autos que, total o parcialmente, es pública y, en esos términos, consta en portal institucional del respectivo órgano", explica el TC.

Por lo mismo, los magistrados sostienen que "no resulta necesario y constituiría una demora injustificada en la tramitación de esta causa, que esta judicatura ejecute el principio de divisibilidad que ya ha sido realizado por la autoridad administrativa, conforme a la legislación vigente".

Los alegatos de la causa fueron fijados para el próximo jueves 16 de marzo a partir de las 9:30 horas.

"INFORMACIÓN SENSIBLE"

En cuanto a su decisión de disponer la reserva de los archivos requeridos al Ministerio de Justicia, el fallo explica que ello tiene "la finalidad de cumplir estrictamente con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el tratamiento de la información solicitada".

"Esta, por su especial naturaleza, tiene carácter sensible y puede afectar los derechos no solo de las partes involucradas en la resolución del conflicto constitucional que se ha iniciado, sino que, también, de terceros que no están involucrados en el mismo", precisa el TC.

Por otro lado, los ministros Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez dejaron constancia en una prevención de que votaron a favor de otorgar el acceso a copias del decreto y del expediente administrativo que sustentó la solicitud de indulto de Luis Castillo, quien tiene al menos cinco condenas y 26 causas judiciales previas al estallido social, aunque "adoptando los resguardos necesarios frente a la información sensible y protegida".

Los magistrados plantearon que no es "constitucionalmente aceptable crear una situación de desigualdad respecto al acceso a los elementos y antecedentes que sean indispensables para sostener la tesis jurídica del sujeto activo en la litis y la confrontación de posición contraria. La igualdad de armas es una condición consustancial a un Estado de Derecho".