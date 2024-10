Cumpleaños infeliz de la Fiscalía: "No estamos exentos de la crisis de confianza"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, encabezó este martes la conmemoración de los 25 años del Ministerio Público, instancia en la que dijo confiar "plenamente" en el trabajo de todos los persecutores, pues las críticas y acusaciones no los van a "amedrentar".

La ceremonia se llevó a cabo en el edificio institucional, en el centro de Santiago, y se vio marcada por los cuestionamientos a Valencia, tras haber reconocido en Cooperativa que sostuvo una reunión con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick tras haber asumido en el cargo.

"Sabemos que esta celebración no puede abstraerse de lo que pasa a nivel nacional y cómo afecta al Ministerio Público. No cabe duda que hay una crisis de confianza en el sistema judicial, en el sistema de justicia en general, y no estamos exentos de aquello", comenzó señalando la máxima autoridad del Ministerio Público.

En esta línea, aseveró que "tenemos en nuestras manos importantes investigaciones que nos han significado críticas, acusaciones, e incluso amedrentamientos. Déjenme decirles con mucha fuerza: estoy seguro que nada de esto nos va a amedrentar".

"Confío plenamente en el trabajo que realizan todas y todos ustedes", remarcó.

Asimismo, aseguró que "no solo superaremos estas circunstancias, sino que lo haremos con el profesionalismo y el amor por Chile que nos caracteriza. El trabajo se hará, pese a quien pese, pase lo que pase y pisemos a quien pisemos, sin titubeos, sin temores".

"Nuestro compromiso es con el Estado de derecho y no estamos dispuestos a cruzar esa línea", subrayó.

ASOCIACIÓN DE FISCALES LLAMA A LA REFLEXIÓN Y A LA ACCIÓN

A través de un comunicado, la Asocación Nacional de Fiscales (ANF) celebró los 25 años de la institución, que generó la "esperanza de una justicia más expedita, transparente y respetuosa con los derechos de las personas" y que, desde entonces, las y los fiscales "nos sentimos orgulloso de dar lo mejor para que ese anhelo de justicia llegue a todos".

Además, sostuvieron que en 17 años de vida gremial, han sido los primeros en "relevar los inconvenientes operativos y políticos que ha enfrentado la institución", como la seguridad y la sobrecarga laboral, buscando elevar los "estándares de eficiencia y gestión, y reforzando los principios que nos rigen, en especial los de probidad y transparencia".

"Sin embargo, los hechos ya públicamente conocidos y que se arrastraron desde hace algunos años en nuestra institución, nos deben llamar a la reflexión y también a la acción, más cuando en el Congreso se debate un proyecto de ley de Fortalecimiento y la creación de la Fiscalía número 20, de carácter supraterritorial, de crimen organizado y alta complejidad", precisaron.