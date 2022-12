Ministra de Justicia pidió abandonar lógica de "gallito con el Gobierno" en votación por fiscal nacional

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, salió defender la nominación de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional, dado que en la derecha sostienen que ratificar este nombre implicaría la continuidad del exlíder del Ministerio Público Jorge Abbott.

Considerando que la persecutora es la segunda elección del Presidente Boric, después de que se cayera la propuesta de José Morales, la secretaria de Estado dijo esperar "firmemente poder contar con el apoyo del Senado" en esta ocasión.

"Sabemos que esta es una decisión muy importante para el país; no se trata de un gustito o un gallito con el Gobierno, sino de una preocupación de todos los chilenos y chilenas, que es la número uno, que es la seguridad", apuntó.

Ríos añadió que "espero que estas críticas no estén fundadas en un sesgo de género; me parece que es importante evaluar las competencias, la trayectoria, el currículum y el trabajo que ha realizado Marta Herrera, y no sólo quién haya sido su jefe en un momento".