Rancagua: Suspendido fiscal antidrogas advierte posible "venganza" en denuncias

La defensa del suspendido fiscal antidrogas de Rancagua Jorge Mena deslizó la hipótesis de que la investigación en su contra, por presuntos delitos de corrupción, podría tener su origen en "algún tipo de venganza".

El Ministerio Público anunció el pasado 8 de mayo la apertura de una indagatoria penal contra la Fiscalía de Rancagua y la suspensión de Mena, a raíz de antecedentes recabados a través de informes, auditorías y denuncias anónimas, vinculadas a supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas con drogas y homicidios.

El persecutor adjunto solicitó la realización de una audiencia de cautela de garantías para conocer en detalle qué se le investiga. Ésta se realizó en la víspera, donde respondió a los cuestionamientos por la decisión de llevar casos a juicios abreviados.

"Los abreviados no estaban prohibidos, no tenían que pasar por disposición de la Fiscalía Nacional ni la Fiscalía Regional, no necesitaban autorización del fiscal regional. Esa norma recién fue cambiada después el 27 de mayo del año 2024. Lo único que se ve por la prensa es que son abreviados, uno que terminó en juicio oral con los imputados principales y uno en que se otorgó una expulsión, cuando hay una sentencia de la Corte Suprema que sí lo faculta", sostuvo.

También confirmó que su casa fue allanada por Carabineros: "Realizó una entrada de registro en mi domicilio. ¿Cuáles fueron los cargos? Grandes sumas de dinero en mi casa. Mi señora tenía 50.000 pesos en la cartera".

La abogada y exfiscal Silvia Olivares, a cargo de su defensa, aseguró que Mena "es una persona muy proba, jamás ha sido objeto de un sumario o investigación administrativa alguna", y en esta causa "dejó abiertas sus cuentas corrientes; es decir, aquí estamos hablando de un fiscal intachable, tanto en lo profesional como en lo personal".

Consultada sobre si el persecutor rancagüino podría estar siendo objeto de "algún tipo de venganza", respondió: "No lo descartamos. Esperemos que esto se investigue de la manera más correcta, y después se ejercerán las acciones que correspondan para resarcir los perjuicios tan reputacionales, fundamentalmente, que ha sufrido".

CUATRO DELITOS DE CORRUPCIÓN

Por su parte, el fiscal Carlos Eltit, de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente, aclaró que aún "estamos en una fase investigativa respecto de que estos hechos pudieran ser contributivos de figuras penales que estamos en este momento indagando, que se refieren a (los delitos de) obstrucción a la investigación, cohecho, soborno y eventualmente lavado de activos".

Respecto a los antecedentes, expuso que algunos de ellos dan cuenta de que "hay diferencias sustanciales y ventajas procesales y de fondo relevantes, respecto de dos abogados de la plaza de Rancagua, especialmente, y que se notaba una diferencia respecto de otros abogados privados y también de la Defensoría Penal Pública de esa ciudad".

Por solicitud de la defensa, la Fiscalía Metropolitana Occidente, que encabeza Marcos Pastén, le entregará la copia de una parte de la carpeta investigativa, dado que fue declarada secreta el pasado 7 de agosto.