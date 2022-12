Tohá por fiscal nacional: "No se puede forzar al Presidente a tomar una decisión que no es la que le parece correcta"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este jueves las críticas y la continuidad del proceso para suceder a Jorge Abbott al frente de la Fiscalía Nacional, tres días después que el Gobierno sufriera un segundo revés en el Senado, que rechazó la nominación de la jefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, mientras que previamente lo hizo con José Morales, jefe de la Fiscalía Santiago Norte.

La ley orgánica constitucional detalla que el proceso se debe repetir hasta que el candidato obtenga los 33 votos en la Cámara Alta, por lo que la Corte Suprema deberá otra vez completar la quina y reenviarla al Ejecutivo, que seleccionará otro nombre y lo enviará al Senado.

El intrincado proceso ha abierto algunas dudas y debates sobre la necesidad de reformas al mecanismo.

"Si uno fuera un extranjero y viera un proceso de este tipo para definir al o la fiscal nacional, no le parecería un procedimiento virtuoso, no le parecería que el debate ha estado a la altura, y sus resultados tampoco, porque llevamos más de 80 días sin fiscal titular", apuntó Tohá en entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

"Definitivamente -admitió- hay mucho que aprender después de que termine el proceso. Va a haber que evaluar en profundidad cómo hacemos para que esto no se replique".

La jefa de gabinete apuntó principalmente a la Cámara Alta: "Creo que siempre, cuando se nombra a una autoridad que va a pasar por un filtro democrático como lo es una votación en el Senado, es esperable y deseable que se hagan críticas, que haya preguntas, que haya un escrutinio de los candidatos, pero creo que lo que ha habido aquí, más que un escrutinio de los candidatos, es una campaña de demolición de los candidatos".

Dicha campaña, aseguró Tohá, "ha impedido que alguno de ellos, a pesar de ser personas con una trayectoria muy importante, con capacidades que en sus presentaciones al Senado han mostrado realmente gran conocimiento y muchas ideas de lo que hay que hacer, alcance los quórum".

EL NOMBRE DE ÁNGEL VALENCIA

La titular del Interior también se refirió a la postura de parlamentarios de distintos partidos, tanto oficialistas como de oposición, que comenzaron a transparentar su favoritismo por la candidatura del abogado penalista Ángel Valencia, carta sobre la que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expresó aprensiones por haber defendido a acusados de delitos sexuales en el ejercicio de su profesión.

Consultada por si cree que la Cámara Alta está empujando al Ejecutivo a optar por Valencia, Tohá respondió que "esa es una pregunta para el Senado", pero advirtió: "Yo, desde el punto de vista del Gobierno, puedo decir que el Presidente lo único que tiene que elegir es la persona que le parece más adecuada. Por supuesto (el nombre que presente el Mandatario tiene que ser ratificado por los senadores), pero no se puede forzar al Presidente a tomar una decisión que no es la que le parece correcta".

"NUNCA HA HABIDO NINGÚN NOMBRE DESCARTADO"

En esa línea, Tohá enfatizó que "el Presidente ha compartido con el Comité Político cuando ha tomado estas decisiones sus evaluaciones y sus criterios y nunca ha habido ningún nombre descartado".

"Siempre se han evaluado todos. Todos los nombres tienen enormes fortalezas y trayectorias. Todos también tienen razones por las cuales a algunos no les gustan: ninguno de estos nombres es unánime, ni en el bloque de oposición ni en el bloque de Gobierno. Contra todos hay partes del espectro político de los dos lados que no los quiere apoyar, que tienen objeciones o que no les parece. Entonces, el Presidente, cuando toma la decisión, ¿qué es lo que evalúa? El mejor nombre dentro de los que tienen un apoyo razonable que permite intentar llegar al quórum. Ninguno parte con el quórum asegurado de antemano", concluyó.