Valencia se reunirá este lunes con el Consejo de Fiscales Regionales para abordar la migración irregular

Para este lunes está agendada la reunión entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y los 19 fiscales regionales que agrupan el consejo, para analizar las consecuencias de la migración irregular y la polémica solicitud de prisión preventiva para los extranjeros que no cuenten con cédula de identidad.

La medida que fue anunciada el jueves a raíz de la muerte del carabinero Daniel Palma, y consiste en solicitar la medida cautelar a cualquier extranjero que sea detenido y no cuente con su rut al día, para que no quede en libertad sin lograr verificar su identidad. Esta comenzará a ser aplicada en la Región Metropolitana y se espera que en los próximos días en todo el país.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, señaló que se deben agotar todas las instancias para identificar a una persona que cometa un delito y que de eso se hablará en el consejo.

"La instrucción que hay en primera instancia es: ampliar el plazo de la detención hasta por tres días, con el fin de establecer la identidad de estas personas, si no es posible en ese caso y sólo en ese escenario, se va a pedir la prisión preventiva considerando que la libertad de esta persona podría, eventualmente, generar un peligro de fuga", especificó.

"LA XENOFOBIA ES ALGO QUE DEBIÉRAMOS TENER MUCHO CUIDADO"

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, mostró preocupación por la medida que podría tener repercusiones discriminatorias.

"Me preocupa porque yo entendería que la están utilizando bajo una situación excepcional, porque son personas que respecto a las cuales no constan adecuadamente su identidad y que está siendo dificultosa su búsqueda, pero me preocupa como cultura. Hay que ser cuidadoso y creo, en mi responsabilidad, señalar que la xenofobia es algo que debiéramos tener mucho cuidado. En fin, este tipo de situaciones no la reprocho, pero sí me preocupan", comentó.

También indicó que desde este lunes el Registro Civil dispondrá de una oficina en el Centro de Justicia de Santiago para permitir el enrolamiento de personas extranjeras, con el fin de agilizar el proceso.

Desde el mundo parlamentario hay consenso con la medida, así lo señaló el diputado José Durana (UDI), que "está en función de la realidad que hoy día está viviendo el país. Es imposible poder entender de que las personas finalmente quedan en libertad y no tenemos un registro, no sabemos dónde viven, qué hacen o en qué lugar están. Cuando hablamos de prisión preventiva es al menos hasta que tengamos la capacidad como Estado de Chile de generar un control biométrico".

Sin embargo, su par Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social) comentó que está de acuerdo a que se utilicen todos los instrumentos, pero espera "lo que no ha habido probablemente en la discusión de otras normativas, que sea con la pausa y reflexión necesaria, y no sea estar al límite de algún atropello a un derecho fundamental".

La medida también ha sido cuestionada por asociaciones promigrantes por sus posibles repercusiones xenofóbicas por parte de la sociedad chilena, por esta razón la Fundación Defensoría Migrante anunció una denuncia contra la fiscalía.