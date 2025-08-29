Puerto Aysén: Rebajan a arraigo nacional cautelar de militares que recogieron paquete con droga

La Justicia rebajó a arraigo nacional la medida cautelar de los tres militares formalizados por tráfico de drogas que retiraron un paquete con marihuana en la comuna de Puerto Aysén (Región de Aysén).

Los sujetos, de iniciales A.H.D.P., N.A.L.F. y A.H.D.P. y miembros del Regimiento N°8 Chiloé, fueron aprehendidos junto a un civil hace casi dos semanas -el sábado 16 de agosto- en el marco de un operativo de entrega vigilada liderado por la PDI y la Fiscalía.

El paquete contenía 10 envoltorios de marihuana recubiertos en papel alusa y aluminio, que en total pesaban más de 11 kilos. Fue recogido por los militares desde una sucursal de Chilexpress, motivo por el que dos de ellos -A.H.D.P. y N.A.L.F.- quedaron bajo arresto domiciliario, mientras que el restante fue enviado a prisión preventiva.

Sin embargo, este viernes, el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén les impuso una medida cautelar menos severa: arraigo nacional, debido a que "no existe una presunción fundada" de ellos de participar en tráfico de drogas.

"Los tres arrojaron resultado negativo en el narcotest y, además, han colaborado activamente con la investigación. Declararon de inmediato y en el mismo sentido, sin que existiera la posibilidad de haberse puesto de acuerdo previamente en sus declaraciones. Asimismo, entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares y claves de acceso, incluyendo información de sus perfiles en redes sociales", sostuvo el magistrado Rodrigo Grez.

Asimismo, "no se reportaron especies vinculadas al delito investigado ni se observaron movimientos bancarios, cuentas o transacciones que pudieran considerarse irregulares", añadió.

De acuerdo con Fiscalía, la encomienda fue coordinada y concertada previamente por los imputados junto a terceros no identificados, disponiendo su traslado desde la ciudad de Chillán (Región de Ñuble) hasta la comuna de Puerto Aysén.