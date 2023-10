Riña en Zapallar: La declaración judicial de Felipe Bulnes

Un artículo publicado este jueves por La Tercera reveló una declaración prestada por el exministro de Justicia y de Educación Felipe Bulnes (Renovación Nacional) en la que aseguró ante la Fiscalía que nunca agredió a nadie en el altercado por el cual deberá enfrentar a la Justicia el próximo mes.

El 7 de noviembre, Bulnes será imputado junto a su cuñado, Marcelo de Moras (hermano de su esposa, la animadora de televisión Carolina de Moras), por el delito de lesiones graves, tras un conflicto con el empresario Jonás Gómez en un restaurante de Zapallar, en la Región de Valparaíso.

De acuerdo con el denunciante, la tarde del 13 de febrero de 2023 fue a comer al referido local en compañía de un amigo, el exsenador RN Ignacio Pérez Walker. Tras pagar la cuenta, este último se acercó a una mesa en la que se encontraba Felipe Bulnes para saludarlo.

Pérez Walker también presentó a Jonás Gómez, ante lo cual el exministro de Sebastián Piñera respondió -según la querella-: "Yo a este huevón no lo saludo". El ofendido retrucó, por su parte, llamando "bandido" al exagente de Chile para el juicio marítimo contra Bolivia en La Haya.

Sostiene el libelo que entonces Bulnes "perdió súbita y bruscamente el control, abalanzándose sobre don Jonás y dándole una embestida de tal magnitud que lo hizo caer en la playa misma, que está al menos a un metro y medio bajo la pasarela" del restorán.

Al retornar a la superficie, fue Marcelo de Moras quien "lo derribó y le dio varios puñetazos en la cara y la cabeza". Como consecuencia de todo esto, se le diagnosticó una luxación y fractura en el dedo mayor de la mano derecha, además de hematomas en el rostro.

Bulnes representó los hermanos Segundo, Teresa y Magdalena Gómez Pacheco, y enfrentó judicialmente a Jonás Gómez y sus hijos.

LA VERSIÓN DE BULNES

En su declaración, realizada el 10 de mayo pasado, Bulnes aseguró a Fiscalía que "cerca de las 10 p.m. el señor Ignacio Pérez y su acompañante se acercan a mi mesa, y ahí recién me percaté que el acompañante del señor Pérez era Jonás Gómez. Ignacio Pérez me indica que él sabía que yo conocía al señor Jonás Gómez y que quería que lo saludara. Le dije al señor Pérez que no iba a saludar al señor Jonás Gómez. Esto fue tal cual, sin agregar ningún insulto hacia él ni nada parecido. Se lo dije muy tranquilamente, y buscando poner fin a este encuentro ya que no quería tener ninguna interacción con el señor Gómez. Conozco su carácter agresivo y me parecía muy raro que se acercara a mi mesa buscando un saludo dada la evidente animadversión que me tiene".

Agregó que "el señor Jonás Gómez responde a mi negativa de saludarlo diciendo que yo era un bandido, encarándome con su rostro lleno de ira y moviendo una de las sillas de mi mesa".

"Mi impresión fue que su intención era agredirme, ante lo cual me paré con los brazos estirados, buscando apartarlo mientras este se ubicaba frente a mí y luego se corría hacia mi costado, para repeler así lo que estimé era su inminente ataque. Quiero dejar en claro que no hubo ningún golpe de puño de mi parte ni tampoco una intención de causarle daño. Solo busqué apartarlo y evitar que se me pudiera acercar de nuevo (...) Creí que me iba a agredir porque, junto con los insultos que me profirió, su lenguaje corporal así me lo indicaba", señaló Bulnes.

Y complementó: "Todo lo anterior ocurrió muy rápido, y recuerdo que el señor Gómez trastabilló en una escalera adyacente y finalmente terminó en la arena. A continuación, Jonás Gómez se paró rápidamente, subió la misma escalera y volviendo a mi mesa, donde yo seguía atónito, se abalanzó en mi contra dirigiéndome patadas y lanzándome un golpe a la cara con su puño derecho. Yo evadí el golpe y creo que dio con su puño a un quitasol que estaba al lado".

Después, según Bulnes, Gómez lo "agarró y me zamarreó violentamente buscando hacerme caer; y en esa oportunidad interviene mi cuñado, buscando controlar al señor Jonás Gómez, quien estaba completamente descontrolado".

El exministro agregó que eso llevó a que el cuñado comenzara a forcejear con el empresario hasta inmovilizarlo, aunque de acuerdo con lo expresado por Bulnes, De Moras nunca golpeó a nadie.

SML, CLÍNICA Y TRAUMATÓLOGO: ANTECEDENTES CLAVE

Aunque las declaraciones son opuestas, La Tercera indicó que se acompañaron en la carpeta antecedentes aportados por el Servicio Médico Legal (SML) y por la Clínica Alemana, donde acudió Gómez tras el incidente.

El análisis realizado por el SML concluye que Gómez sufrió "lesiones graves, producto de agresión por terceros, que aún se encuentra en evolución y tratamiento. Probable curación en 6 meses, con igual incapacidad laboral. Quedará con secuelas en la articulación dañada, tanto a la flexión como a la extensión".

Mientras, el informe de la clínica constató una "fractura por avulsión de la falange distal de dedo de la mano. Equimosis párpado superior ojo derecho".

En contraparte, la defensa de Bulnes presentó un informe del traumatólogo Philipp Anwandter, que contradijo ambos análisis y que negó que la lesión corresponde a una de carácter grave.

"Está descartado que el señor Jonás Gómez haya sufrido una fractura que comprometa la integridad estructural de los huesos de su dedo medio derecho, que es el dedo donde se reporta la lesión. En ninguno de los informes se consignan elementos confirmatorios de la presencia de pérdida de la congruencia articular, correspondiente a una luxación o subluxación articular", afirmó el reporte del médico.