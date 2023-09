Titelman: Sería trágico si no somos capaces de ampliar acuerdo del Nunca Más

El economista Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio y autor del libro "La Nueva Izquierda: de las marchas estudiantiles a La Moneda" (Editorial Ariel, 2023), dijo este jueves que no pierde la esperanza en que la oposición y el Gobierno suscriban una declaración conjunta por la democracia, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

"Me parece que una de las cosas que hemos visto es que cuando se pone sobre la mesa la discusión sobre el golpe de Estado, si fue legítimo o no el golpe de Estado, hay muchas menos probabilidades de llegar a un acuerdo. Entonces, sería trágico si no somos capaces de ampliar el acuerdo del Nunca Más, si no para condenar el golpe de Estado, al menos para reconocer que en democracia nunca más puede ser aceptable un golpe de Estado. Si no es posible un acuerdo sobre el pasado, al menos llegar a un acuerdo sobre el futuro que vaya más allá del Nunca Más sobre los atropellos a los derechos humanos", sostuvo el académico, considerado una de las plumas más agudas de la nueva generación de la izquierda chilena, en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Militante de Revolución Democrática (RD), expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), máster y doctor en ciencia política en la London School of Economics (LSE), Titelman afirmó que "es verdad que el contenido de las declaraciones es relevante y me parece positivo que tanto la declaración de Chile Vamos como la declaración del Gobierno pareciera que sean tan parecidas, pero creo que es aún más importante lo simbólico que significa llegar a un acuerdo, porque hoy día la gran amenaza a la democracia es la polarización afectiva, más allá incluso que la polarización ideológica, y la única manera de combatirla es sentarse en la misma mesa y verse las caras los unos a los otros. Todavía no pierdo esa esperanza".

"Creo que todavía es posible que se haga una declaración conjunta, que sería el verdadero desafío en este momento para ese espacio de encuentro a 50 años del golpe", agregó.

La declaración de Titelman llega un día después de que Chile Vamos, la alianza de derecha tradicional conformada por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, anunciara que se ausentará el 11 de septiembre del acto principal de las actividades conmemorativas del Gobierno y declinara firmar el acuerdo por la democracia impulsado por el Presidente Gabriel Boric: un texto de cuatro puntos a favor de la democracia y la protección de los derechos humanos.

En su lugar, el conglomerado propuso su propio documento, sin mencionar a la dictadura ni al golpe, e insistió en condenar también "las violaciones a los derechos fundamentales" ocurridas durante el Gobierno de la Unidad Popular (UP) de Salvador Allende.

En este contexto, Titelman valoró positivamente que el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) confirmara que firmará la declaración por la democracia impulsada por su sucesor.

"Son muy valiosos, muy valorables, los gestos que, por ejemplo, ha hecho el expresidente Piñera. Creo que es un llamado de atención a su propio sector cuando hace esos gestos", resaltó.

JUICIOS SOBRE LA UNIDAD POPULAR Y EL GOLPE "SON DISCUSIONES DISTINTAS Y NECESARIAS"

A juicio de Titelman, "hay algo positivo dentro de todo lo que ocurriendo: hay algunos temas que hasta el momento no se habían intentado abordar, en parte porque son temáticas muy dolorosas y, por cierto, abordarlas no va a ser miel sobre hojuelas".

El exlíder estudiantil planteó que "el pacto de la transición fue un pacto en el que hubo un cierto nivel de acuerdo de un Nunca Más, pero un Nunca Más a propósito de los atropellos de los derechos humanos. Hay un sector que nunca se acopló a ese acuerdo, pero un arco mayoritario de la política estuvo dispuesto a ese Nunca Más. Pero, al mismo tiempo, de alguna manera se dejaron sin tratar algunos temas difíciles de abordar: por ejemplo, el juicio sobre la Unidad Popular y el juicio sobre el golpe de Estado".

En tal sentido, Titelman señaló que "un punto relevante tiene que ver con el valor de la autocrítica desde la izquierda sobre qué fue lo que no funcionó en el Gobierno de la Unidad Popular y, de hecho, hay una larga reflexión sobre el tema. No tiene nada de nuevo".

"Dar esa discusión me parece crucial y reconocer que hubo cosas que se hicieron mal durante la Unidad Popular en ningún caso exculpa la decisión de quienes tomaron las armas y dieron el golpe. Son dos discusiones distintas y ambas son necesarias", añadió.

"Me parece que hay una oportunidad interesante de esta nueva izquierda, de esta nueva generación en La Moneda. Yo lo he dicho en otros momentos y quizás algunos no están completamente de acuerdo conmigo, pero yo considero que hay mucho de esa reflexión de la renovación socialista que ha influido en esta nueva izquierda", sentenció.