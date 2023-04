Chadwick en declaración como imputado: Se ordenó a Carabineros actuar "con respeto a los DDHH"

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, declaró ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, en calidad de imputado por la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad y responsabilidad de mando de los altos oficiales de Carabineros durante el estallido social.

La declaración se realizó el pasado viernes 31 de marzo en una oficina de la comuna de Vitacura, donde la persecutora le formuló al exsecretario de Estado 132 preguntas, según consignó La Tercera PM.

Chadwick, al ser consultado sobre las funciones que desarrolló en torno al orden público durante las manifestaciones, sostuvo que "creo que es importante consignar que la situación que se produce a partir del 18 de octubre es una situación completamente inédita y lo señalo porque cuesta encontrarlo en períodos más recientes. Fue una situación de orden público que generó sorpresa en el gobierno, Carabineros y toda la ciudadanía. Era una situación que nunca habíamos experimentado".

Además, recordó que "el Presidente (Sebastián Piñera) se vio obligado a tomar (medidas) en torno a la superioridad de la violencia. La forma como el gobierno o el presidente aborda el tema de este orden público descontrolado y de violencia inusitada, es recurrir a un estado de excepción constitucional".

El exsecretario de Estado apuntó que Carabineros le informó al exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla que "ellos no tienen la posibilidad o capacidad de poder cubrir las estaciones del Metro por un problema de dotación. Ante eso y dados los riesgos inminentes, el presidente decide recurrir al estado de emergencia".

Respecto al actuar de Carabineros, explicó que se le dispuso al personal policial transparentar la información y hacer valer el uso de la fuerza con "responsabilidad y el respeto a los derechos humanos", señalando que pidió la "información detallada de las personas lesionadas, detenidas, la entrega de información a la fiscalía, cuántos sumarios internos se estaban desarrollando, que me entregaran toda la información que me permitiera ir formando una opinión de la situación y cómo esta estaba siendo realizada y fiscalizada".

Además, fue consultado si conocía los resultados que Carabineros encargó sobre el contenido de la munición que se usaban para las escopetas antidisturbios: "No. Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación".

En esta línea declaró que la respuestas a esos requerimientos llegaron cuando él ya había salido del gobierno. Asimismo, aclaró que si bien iba recibiendo información respecto de la cantidad de civiles lesionados, no se detallaba el tipo de herida que tenía la persona.

Finalmente, el exministro relató que siempre quiso "hacer todo correctamente", y agregó: "a mí me genera una situación de profunda (...) contraria a todo lo que yo he querido hacer en mi vida, que surjan situaciones en que yo no he actuado en forma correcta de acuerdo a la ley, al estado de derecho (...) es como yo me he formado, entonces me perturba".