"Cultiva tus derechos": marcha masiva en Santiago por la legalización de la marihuana

Este 27 de septiembre, Santiago fue escenario de una nueva edición de la marcha "Cultiva tus derechos", que reunió a miles de personas en demanda de cambios en la legislación sobre la marihuana.

La movilización se inició en Alameda con Portugal y concluyó en Los Héroes, bajo la consigna "Basta de evasivas".

La organización Movimental, que convocó a la manifestación, subrayó que este año la marcha tiene un carácter especial al cumplirse 20 años de la consigna que los inspira. "Intentando hacer eco de las injusticias, empujando cada mínimo progreso, motivando los cambios que como usuarixs merecemos", señalaron en sus redes sociales.

