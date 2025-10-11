Síguenos:
"Dos años del genocidio": Miles marchan en Santiago en apoyo al pueblo palestino

Miles de personas se congregaron este sábado por la tarde en una marcha a favor de Palestina en el corazón de la capital, con motivo del segundo aniversario del inicio de la guerra en Gaza y un día después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos.

Bajo el lema "A dos años del genocidio en Gaza", la manifestación se inició en el sector de la estación Salvador del Metro, en la comuna de Providencia, antes de partir en dirección a Los Héroes, en la comuna de Santiago.

