Los incidentes de encapuchados que se aprovecharon de la romería para hacer desmanes

Diversos incidentes han protagonizado en Recoleta un grupo de encapuchados que se aprovechó de la tradicional romería por las víctimas de los derechos humanos para realizar desmanes y atacar a Carabineros.

