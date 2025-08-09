"Marcha de las ollas vacías": Comunidad palestina protestó en Santiago
Publicado:
Fotos Destacadas
La sorpresiva formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en el Nacional
Estudiantes de Santiago y Valparaíso protestaron por uso restringido de la TNE
Los 10 mejores fichajes para el segundo semestre en la Liga de Primera
Fotos Recientes
Un autogol de Felipe Campos decretó la caída de Unión La Calera ante Huachipato
"Marcha de las ollas vacías": Comunidad palestina protestó en Santiago
La sorpresiva formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión Española en el Nacional
La comunidad palestina en Chile realizó este sábado la "Marcha de las ollas vacías" para reclamar por el genocidio que ocurre en Gaza, donde cientos de personas -sólo en las últimas semanas- han muerto por desnutrición debido al bloque y asedio de Israel en la franja.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados