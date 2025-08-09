Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.0°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Marcha de las ollas vacías": Comunidad palestina protestó en Santiago

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La comunidad palestina en Chile realizó este sábado la "Marcha de las ollas vacías" para reclamar por el genocidio que ocurre en Gaza, donde cientos de personas -sólo en las últimas semanas- han muerto por desnutrición debido al bloque y asedio de Israel en la franja.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados