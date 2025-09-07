La romería por las víctimas de la dictadura terminó con graves incidentes en distintos puntos de Santiago. Según Carabineros, grupos de encapuchados lanzaron bombas molotov y fuegos artificiales contra personal de Control de Orden Público en Recoleta, incluso desde el interior del Cementerio General. Además, se reportaron desmanes en sectores céntricos y detenciones en el acceso al camposanto.

