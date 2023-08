Profesores convocaron a concentración en la Alameda para este jueves

En el marco del paro de 48 horas iniciado este martes, el Colegio de Profesores convocó a una concentración en el bandejón central de la Alameda para este jueves al mediodía, a la altura del Metro Los Héroes.

El presidente del gremio en la Región Metropolitana, Mario Aguilar, manifestó su rechazo a la respuesta del Mineduc al petitorio entregado tras la masiva manifestación en Valparaíso de esta jornada.

"La respuesta es insuficiente, el Gobierno no está entendiendo la magnitud del problema. Creo que el Ministro de Educación no se da cuenta cuan grande es el malestar porque la educación no está teniendo la prioridad que se esperaba en este Gobierno", sostuvo el dirigente.

Previo a la concentración, a las 10:30 horas el Directorio Metropolitano acompañará a un grupo de profesores que se manifiestan todas las semanas en la Plaza de la Constitución buscando una reparación a la deuda histórica.