Quinto aniversario del 18-O dejó 65 detenidos y tres carabineros heridos

Carabineros, la Delegación Presidencial Metropolitana y el recién asumido subsecretario del Interior, Luis Cordero, entregaron este sábado un balance de las manifestaciones y hechos de violencia registrados el viernes, en el marco del quinto aniversario del estallido social.

"Se registraron 89 eventos en el país, 73 de ellos en la Región Metropolitana: el 47 por ciento de éstos en la comuna de Santiago. Estamos hablando de desórdenes, manifestaciones, barricadas, como también otro tipo de incidentes relativos a contingencia de esta naturaleza", informó el general inspector Jean Camus, jefe de Zona Metropolitana de Carabineros.

"(Hubo) un total de 65 detenidos producto de estos eventos que no guardan relación con las manifestaciones, sino que simplemente con acciones ilícitas de grupos de vándalos y delincuentes, (cuyas acciones dejaron) tres carabineros y tres civiles lesionados, y dos vehículos institucionales dañados", complementó el oficial.

Respecto al balance, el subsecretario Cordero destacó "las acciones preventivas del trabajo de coordinación, y la baja significativa que ha ocurrido este año en comparación a los años anteriores. Esta es la manera en que el Estado cumple sus compromisos en el sentido de coordinar adecuadamente las instituciones vinculadas a la seguridad pública".

"Un ejemplo de esto podría ser que, pese a la disminución de eventos críticos, el número de detenidos aumentó. Una de las razones que explica eso es el trabajo de Carabineros en la gestión preventiva", agregó la autoridad.

Ésta fue la primera pauta de prensa del exministro de Justicia como nuevo subsecretario del Interior, en reemplazo de Manuel Monsalve por su denuncia de violación. Tras lo relativo al 18-O, las preguntas de la prensa se concentraron en dicho escándalo

El balance fue positivo en comparación a 2023, cuando se registraron 101 incidentes violentos, 50 detenidos y 11 funcionarios con lesiones.

Balance de organizaciones sociales

Durante esta jornada, en la sede de Confusam, distintas organizaciones compuestas por la llamada "Unidad Social" entregaron un balance de dicha agrupación en el contexto del quinto aniversario del 18-O, en el que destacaron las protestas ocurridas hace cinco años y las demandas que, según afirmaron, siguen latentes.

Verónica Molina, coordinadora de Unidad de Movimientos y Organizaciones Sociales, sostuvo que "hoy estamos reconstruyendo el sentido social porque mientras la gente tenga las necesidades de mejorar la vida, siempre va a estar la necesidad de organizarse, y no creemos en otra cosa. No creemos más que en la organización, autogestión, porque si esperamos las políticas públicas que, a veces llegan muy tarde, no habrá solución".

Desde la Unidad Social no descartan que, a futuro, existan nuevas manifestaciones de similares características a las de 2019 ante las demandas sociales presentadas en el estallido social.

La organización exigió, en 2019, que el entonces Presidente Sebastián Piñera que terminara con el estado de excepción vigente y que atendiera los problemas sociales, además de la creación de una mesa constituyente, y de una nueva carta magna.

Esteban Maturana, dirigente social del Movimiento Allendista y de Chile Mejor sin Tratado de libre Comercio, manifestó que "las condiciones sociales, económicas y políticas en Chile que en su momento dieron lugar al estallido social de 2019, hoy son peores".

"Hoy la riqueza se sigue concentrando en muy pocas manos, y claramente la satisfacción ciudadana, (influenciada) por los problemas de violencia y de seguridad, nos hacen prever la factibilidad de que un nuevo estallido social y de mayores proporciones ocurra", complementó.

Para la agrupación, las emociones y recuerdos del estallido social siguen presentes, a pesar de los resultados negativos de dicho período revelado por las distintas encuestas.