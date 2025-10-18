Síguenos:
Restaurada Fuente Alemana ya fue vandalizada

Publicado:
Tras solo un día de su entrega oficial al municipio de Santiago, la Fuente Alemana, emblemático monumento ubicado en el Parque Forestal, amaneció vandalizada este sábado. "Ni perdón, ni olvido", es parte de los rayados que desconocidos realizaron en la fuente.

