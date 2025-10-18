Restaurada Fuente Alemana ya fue vandalizada
Publicado:
Fotos Destacadas
Morat reunió a miles de personas en el primero de sus dos shows en la Quinta Vergara
Deportes Iquique lamentó agónica caída con O'Higgins y sigue al borde del abismo
Audax batalló para vencer a Unión La Calera y volvió a festejar en La Florida
Fotos Recientes
Restaurada Fuente Alemana ya fue vandalizada
La formación que prepara Colo Colo para desafiar al líder Coquimbo Unido
Morat reunió a miles de personas en el primero de sus dos shows en la Quinta Vergara
Tras solo un día de su entrega oficial al municipio de Santiago, la Fuente Alemana, emblemático monumento ubicado en el Parque Forestal, amaneció vandalizada este sábado. "Ni perdón, ni olvido", es parte de los rayados que desconocidos realizaron en la fuente.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados