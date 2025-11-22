Más de 300 garzones corrieron por el barrio Bellavista en tradicional carrera
Más de 300 garzones corrieron por el barrio Bellavista en tradicional carrera
Más de 300 personas participaron en la edición número 16 de la Carrera de Garzones y Garzonas, realizada esta vez en el barrio Bellavista, entre las comunas de Recoleta y Providencia.
El evento, organizado por el restorán "Donde Zacarías", comenzó a las 09:30 horas en la esquina de Pío Nono con Bellavista, y culminó en las Terrazas San Cristóbal, donde el local abrió un nuevo recinto.
Los participantes tuvieron que correr en el circuito señalado con una bandeja, una botella de vino y una copa.
La competencia se dividió en tres categorías: mujeres, hombres y séniors, y cada primer lugar se ganó un millón de pesos en efectivo. El segundo y el tercer puesto, en tanto, se llevaron 750 mil y 500 mil pesos.
