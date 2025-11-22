Síguenos:
Más de 300 garzones corrieron por el barrio Bellavista en tradicional carrera

Más de 300 personas participaron en la edición número 16 de la Carrera de Garzones y Garzonas, realizada esta vez en el barrio Bellavista, entre las comunas de Recoleta y Providencia.

El evento, organizado por el restorán "Donde Zacarías", comenzó a las 09:30 horas en la esquina de Pío Nono con Bellavista, y culminó en las Terrazas San Cristóbal, donde el local abrió un nuevo recinto.

Los participantes tuvieron que correr en el circuito señalado con una bandeja, una botella de vino y una copa.

La competencia se dividió en tres categorías: mujeres, hombres y séniors, y cada primer lugar se ganó un millón de pesos en efectivo. El segundo y el tercer puesto, en tanto, se llevaron 750 mil y 500 mil pesos.

