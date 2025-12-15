Bomberos de Maipú rescató a pequeño gato atrapado en concreto
Voluntarios de la Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Maipú llevaron adelante un rescate animal la madrugada del pasado domingo, cuando fueron requeridos por vecinos a raíz de que un pequeño gatito estaba atrapado, con cabeza en un orificio de cerca de cinco centímetros, en un bloque de cemento.
El felino logró ser liberado y evaluado, para luego ser entregado a sus emocionados y agradecidos dueños; pero no sin antes fotografiarse con los "chicos buenos" que lo salvaron.
