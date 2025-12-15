Síguenos:
Bomberos de Maipú rescató a pequeño gato atrapado en concreto

Publicado:
Llévatelo:
Voluntarios de la Quinta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Maipú llevaron adelante un rescate animal la madrugada del pasado domingo, cuando fueron requeridos por vecinos a raíz de que un pequeño gatito estaba atrapado, con cabeza en un orificio de cerca de cinco centímetros, en un bloque de cemento.

El felino logró ser liberado y evaluado, para luego ser entregado a sus emocionados y agradecidos dueños; pero no sin antes fotografiarse con los "chicos buenos" que lo salvaron.

