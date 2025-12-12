El Servicio Nacional de Aduanas inició el proceso de estimulación neurosensorial, olfativa y propioceptiva temprana para su nueva camada de cachorros, que se forma en la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) de Los Andes, recinto público especializado en el trabajo con detección canina aplicada a la fiscalización.

Se trató del primer acercamiento de los canes al Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago, donde sus "colegas" operan junto a personal especializado.

"Aduanas ha trabajado en un programa de fortalecimiento sostenido respecto de su rol en materias como la lucha contra el crimen organizado, el contrabando y el tráfico ilícito como, por ejemplo, las drogas. Una parte importante de este programa ha sido el crecimiento de la Escuela de Entrenamiento Canino de Aduanas en Los Andes, que nos permite contar con binomios caninos hasta 11 tipos de aromas y que los distribuimos a nivel nacional", comentó Alejandra Arriaza Loeb, directora nacional de Aduanas.

Además, se confirmó la incorporación de una nueva raza al tradicional plantel labrador: el braco alemán de pelo corto, por sus atributos de resistencia, adaptabilidad y estabilidad conductual, además de un olfato altamente desarrollado.

