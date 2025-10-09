Un proyecto inédito en Chile busca el repoblamiento del guanaco en la cordillera de la Región Metropolitana.

Este camélido, esencial para el ecosistema andino, ha visto su población en la zona drásticamente disminuida en las últimas décadas, a pesar de ser uno de sus hábitats naturales históricos.

Cuenta los detalles de esta iniciativa, en un nuevo capítulo de "Cortar por Lozano”, el periodista Álvaro Lozano.

