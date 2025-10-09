Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.2°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las claves del proyecto que busca repoblar al guanaco en la cordillera de la Región Metropolitana

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: EFE
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Un proyecto inédito en Chile busca el repoblamiento del guanaco en la cordillera de la Región Metropolitana.

Este camélido, esencial para el ecosistema andino, ha visto su población en la zona drásticamente disminuida en las últimas décadas, a pesar de ser uno de sus hábitats naturales históricos.

Cuenta los detalles de esta iniciativa, en un nuevo capítulo de "Cortar por Lozano”, el periodista Álvaro Lozano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados