Por Dominga: Greenpeace muestra la ruta de alimentación de la ballena fin

Publicado: | Fuente: Greenpeace Chile
Con motivo del Día del Medioambiente, y apuntando al proyecto minero Dominga, Greenpeace Chile mostró la ruta de alimentación de la ballena fin en el Archipiélago de Humboldt, en la Región de Atacama.

La animación "única, inédita y basada en datos científicos y satelitales, muestra cómo se alimenta la ballena fin en el archipiélago, uno de los ecosistemas marinos más ricos y amenazados de Chile", dijo la ONG, que recuerda que la zona "alberga más de 400 especies y es clave para la recuperación de cetáceos en peligro crítico".

