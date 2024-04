Alcalde de Tiltil: "Ya somos una zona de sacrificio y la planta de relleno sanitario lo perpetúa”

"Decepción y desesperanza" fueron las primeras palabras del alcalde de Til Til, Luis Valenzuela (RD), tras conocerse que el Comité de Ministros aprobó –de forma unánime- la instalación de un nuevo relleno sanitario industrial en la comuna, por lo que apuntó sentirse "traicionado" por el Gobierno.

El Centro Integral de Residuos Industriales, perteneciente a Ciclo S.A. fue aprobado este jueves por el Comité compuesto por titulares de Medioambiente, Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería. Este se convertiría en el proyecto contaminante número 50 de la comuna que concentra vertederos, relaves mineros, planteas criadoras de cerdos, plantas de residuos de Aguas Andinas, entre otros.

Por ello, el jefe comunal señaló en Cooperativa que "hay una decepción enorme y desesperanza, mucha rabia por parte de la ciudadanía" tras la decisión del Comité de Ministros a un proyecto que, repara, "el año pasado, los seremis de la región rechazaron la instalación de este proyecto justamente por las condiciones de este territorio y la saturación de este, la localidad de Rungue –donde se plantea instalar- tiene una serie de planteles contaminantes alrededor, que ya tiene impacto en las personas".

En ese sentido, apuntó al estudio que se realizó para su aprobación que "consideramos que no corresponde, porque debiesen actualizarse los estudios medioambientales. En 10 años las condiciones de nuestro territorio han cambiado y no solo tiene que ver con las concentraciones de contaminación, sino también con otros aspectos que se tienen que reevaluar como aspectos económicos, enfermedades, como ha ido aumentado la población en su volumen, concentración e intereses".

"El acuerdo entre los ministros es aprobar en torno a lo que recomienda el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y todos sabemos que hoy día el SEA es un organismo del Estado que está completamente descontextualizado de la realidad actual, entorno a la evaluación de proyectos ambientales", manifestó Valenzuela.

Y agregó que "incluso, desde mi punto de vista, es un estamento que le termina haciendo la pega a los privados y se instalan igual los proyectos. Entonces, que el SEA recomiende que el proyecto se instale, no tiene asidero con la realidad. Nadie vino a darse una vuelta a Til Til o Rungue para ver las condiciones que se encuentran los habitantes, los territorios, las consecuencias del cambio climático y la sequía".

ZONA DE SACRIFICIO Y "TRAICIÓN" DEL GOBIERNO

"Nosotros los planteamos hace mucho tiempo: Til Til, en este momento, ya es una zona de sacrificio y con este proyecto, el número 50, lo único que viene hacer es perpetuar y continuar con ese estigma. Más que estigma, esa realidad de que hay zonas de nuestra comuna y territorio que, por ejemplo, vecinos se deben alimentar al 100% de camiones aljibe de agua, producto que las napas subterráneas están sumamente contaminada o las secaron", aclaró Luis Valenzuela.

Precisó que son alrededor de 300 mil litros de agua potable que se administran desde la Municipalidad a los territorios y señaló que "a nivel local nos sentimos bastante solos, no solo porque no existen los recursos, sino que también por decisiones como esta, decisiones que no entendemos ni comprendemos, no podemos interpretar más allá de que aquí el Estado, el Gobierno, ha decidido que nuestra comuna sea una zona de sacrificio".

En ese sentido, el alcalde oficialista señaló que "me siento traicionado del Gobierno, y lo planteo así porque esta lucha que llevamos contra la empresa. Llevamos más de 10 años empujando y para el Gobierno no era desconocimiento lo que en Til TIl hemos llevado, no era desconocimiento para las diferentes autoridades las diferentes propuestas que hemos planteado para que esto sea rechazado. El Presidente (Gabriel Boric) vino a Til Til a ver, no es desconocimiento para nadie".

Valenzuela aclaró que van a buscar llegar a instancias de reclamación para revertir la situación, además de que "estamos comenzando a estudiar una demanda contra el Estado de Chile en cortes internaciones por la violación de derechos humanos de nuestros vecinos. Incluso, generar acciones anticonstitucional, según nuestro punto de vista, debido a que nuestra Constitución vigente establece que es deber del Estado poder asegurar que la vida de las personas estén libres de zonas de contaminación".

"Las comunas donde se instalan los rellenos de estas empresas son lugares pobres, alejados, donde no son grandes bastiones de votación, donde los vecinos no cuentan con los recursos para de generar las defensas y se instalan a precio huevo, generando una cajita de mercadería, una fiesta de fin de año, y con eso calmar todo, pero a la larga las consecuencias son mucho peores, producto de enfermedades, de salud, problemas de estigmatización, la pérdida de plusvalía de las de propiedades de nuestros vecinos y vecinas que quisieran irse de la comuna", apuntó el jefe comunal.

"EN CHILE HAY CIUDADANOS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORÍA"

El alcalde Luis Valenzuela aclaró que "no es primera vez que nos pasa esto, no es primera vez que una empresa pone la billetera y pasa por encima de nuestra dignidad, incluso, nuestros derechos".

En esa línea, aclaró que la da sentido que "en Chile existen ciudadanos de primera y segunda categoría" porque "nunca se ha planteado hacer esto en otras comunas, y quizás esto es la frase cliché: '¿Por qué este relleno no lo colocaron en Vitacura? No, es que el plano regulador no lo permite'. Ya, perfecto, pero en Vitacura están regando áreas verdes con agua potable, mientras yo tengo vecinos que dependen del camión municipal y cuando falla quedan sin agua, ni siquiera para lavarse la cara, tirar la cadena del baño y menos para tomar té".

"Esas inequidades tan enormes que existen y que se hacen sentir, pensando en comunas de regiones extremas, pero estamos hablando de Til Til, que se encuentra a 30 o 40 kilómetros lineales de la puerta de La Moneda. Til Til le resuelve el problema a la ciudad de Santiago, al 70%, más una quincena de comunas de la Quinta Región con los residuos domiciliarios. Recibimos en nuestro territorio 18 mil toneladas día de basura", señaló.

"Hoy día considero que el Estado y el Gobierno, con todas estas acciones, busca lisa y llanamente eliminarlos o permitir que las empresas y la industria a precio huevo se instalen y no les cueste nada", culminó.