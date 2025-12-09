A un año de la entrada en vigencia de la nueva norma lumínica para la protección de los cielos oscuros en Chile, un análisis del Observatorio de Contaminación Lumínica de la fundación Cielos de Chile alertó que el 44% de los proyectos de alumbrado público en zonas protegidas no se ajustan a la ley.

Este fue el resultado de una revisión de 71 licitaciones ya adjudicadas, de 109 realizadas en 34 comunas consideradas prioritarias por la normativa, ya sea por su cercanía a observatorios astronómicos, o por albergar especies amenazadas por la luz artificial.

Conozca el detalle de los eventuales incumplimientos en voz de la editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar.

LEER ARTICULO COMPLETO