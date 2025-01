Familia de defensora ambiental mapuche desaparecida pide al Gobierno acelerar investigación

Justo a dos meses de la desaparición de la dirigente ambiental mapuche Julia Chuñil Catricura, la familia convocó a una manifestación en el frontis del Palacio de La Moneda para pedir celeridad en la búsqueda de la mujer.

Familiares señalaron que a Chuñil se le perdió el rastro el pasado 8 de noviembre en el sector de Los Ciruelos de la comuna de Máfil, Región de los Ríos, luego de recibir numerosas amenazas de muerte -desde el 2018- por su trabajo en la defensa del bosque nativo.

La situación fue abordada por el Presidente Gabriel Boric en diciembre del año pasado, cuando expresó su preocupación y destacó que el Estado está comprometido con su búsqueda.

Dado el fracaso en encontrar a la dirigente tras dos meses de operativos, la familia presentó una querella contra quienes resulten responsables de su desaparición, presumiendo que esta podría involucrar a terceros, más allá de una presunta desgracia.

"Nosotros como familia no sabemos nada de mi madre", afirmó Pablo San Martín –hijo de Julia Chuñil- desde el frontis de La Moneda. Asimismo, agradeció a todas las personas que llegaron a la convocatoria.

"Algunos no saben el sufrimiento que tenemos como familia. Es un dolor muy grande llegar al sur y no encontrar a mi madre, no saber dónde está, cómo está, si está viva o muerta", declaró.

Asimismo, explicó que "nosotros acá vinimos acá a hacerle un llamado al Gobierno para que nos ayude con la investigación porque nosotros allá estamos con una que no sabemos lo que pasa, no quieren darnos información de cómo va el caso".

Familiares de Chuñil advirtieron que si al 20 de enero no obtenían más información del paradero de su madre, van a seguir presionando y harán públicas sus denuncias sobre a quién indican como sospechoso de la desaparición de su madre.

Por su parte, las autoridades insisten a la comunidad respecto a si saben de algún rastro del paradero de la mujer, se los comuniquen.

La manifestación se realizó en normalidad, sin embargo, se realizó el desvío del tránsito en Miraflores y Mac Iver, precisó TransporteInforma RM.