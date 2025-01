Andes Iron: Si Comité de Ministros rechaza Dominga, sería desacato

Para las 16:00 horas de este miércoles está fijada, en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, en Santiago, la sesión extraordinaria del Comité de Ministros, que debe emitir un nuevo pronunciamiento sobre el controvertido proyecto minero y portuario Dominga, que busca instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.



En entrevista con El Diario de Cooperativa, el gerente de Asuntos Públicos de Andes Iron -dueña del megaproyecto-, Francisco Villalón, dijo que fue un rechazo de la instancia -que, por orden de Contraloría, deberá ser encabezada por los subsecretarios- incurriría en "desacato".

"Hay una sentencia del Tribunal Ambiental de hace pocos meses que señala con toda claridad que el Comité de Ministros tenía un plazo para resolver y emitir una resolución en torno al proyecto Dominga, y ese plazo de 15 días se cumplió el 31 de diciembre. Por lo tanto, esto señala claramente que hay un incumplimiento o un quebrantamiento de una sentencia judicial y eso se constituye en un desacato", dijo el miembro de la firma.

"Lo que nosotros solicitamos al Gobierno es algo bien básico, algo bien fundamental, que es respetar y acatar las sentencias de la justicia ambiental", señaló Villalón, quien enfatizó que "tres veces los tribunales han señalado que el proyecto cumple y, por lo tanto, a lo largo de toda esta historia, todos los temas técnicos han quedado resueltos y han quedado zanjados".

El jefe de Asuntos Públicos de Andes Iron apuntó, asimismo, "una contradicción bien asombrosa del Ministerio de Medio Ambiente y, en particular, de la ministra (Maisa Rojas)", en relación a la construcción del Puerto Cruz Grande de la CAP en la localidad de Chungungo, en La Higuera.

"Durante su gestión, en este Gobierno, no se presentó ningún reparo por la construcción de un puerto en la misma zona que ahora ellos, con mucha elocuencia, dicen proteger", cuestionó Villalón.

"Hay una contradicción, porque pareciera que existe una protección que es selectiva, que es sesgada, que es oportunista de acuerdo a distintos criterios que, la verdad, no se conocen. Sería bueno que la autoridad del Ministerio del Medio Ambiente aclarara eso", inquirió.

La votación del proyecto

Los subsecretarios de Salud, Economía, Energía, Minería y el jefe de gabinete de la subsecretaría de agricultura, bajo la presidencia del jefe de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, votarán esta tarde el megaproyecto minero portuario Dominga en una nueva instancia.

El proyecto lleva 11 años en tramitación, siendo rechazado en dos ocasiones por el Comité de Ministros, una en 2017 y otra en 2023.

En esta última instancia, el Tribunal Ambiental estimó que el comité abordó materias en las que ya había descartado la existencia de vicios, además de la situación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la exministra de Minería, quienes no se inhabilitaron pese a haber dado su postura previo a la votación.

En este contexto, la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, sostuvo esta mañana en Cooperativa que "este megaproyecto, que lleva tanto tiempo, ha dividido al territorio, ha dividido a las comunidades. Lamentablemente, yo pienso que es el daño más grande que hemos tenido".

"Siempre he reafirmado mi postura de cuidado medioambiente, pero también entiendo que el municipio y cualquier ciudadano tiene que respetar la institucionalidad. Yo he escuchado también de parte del Gobierno que se tiene que avanzar en estas instancias y que realmente tiene que ser a futuro una instancia netamente técnica y no política. Y en eso coincido plenamente", agrego la jefa comunal.

Si se rechaza el proyecto, la empresa anunció que realizaría un reclamo en contra del comité ante el primer tribunal para impugnar la votación, e incluso podría activar otras aristas penales por desacato o pedir el cumplimiento forzoso de la sentencia.

En caso de aprobarse, los detractores de Dominga también reclamarían dicha resolución, que sería resuelta finalmente por la Corte Suprema.