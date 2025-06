"Permisología" en el centro del debate: Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales avanza en el Congreso

El tema de la "permisología" se ha posicionado con fuerza en la agenda pública durante los últimos días, evidenciándose en diversos frentes.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la contienda de competencia en el proyecto minero-portuario Dominga, el debate entre las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático) en el foro Icare, y el veto presidencial a puntos específicos del proyecto de simplificación regulatoria, han puesto de manifiesto la urgencia de abordar la lentitud en la tramitación de permisos para proyectos de inversión.

En este contexto, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales emerge como la principal herramienta para zanjar esta problemática.

La iniciativa, que busca agilizar la obtención de permisos sin reducir los estándares regulatorios, ha avanzado en su tramitación legislativa. La semana pasada fue despachado desde la Comisión de Hacienda del Senado y esta semana comenzó su votación en la Sala de la Cámara Alta, generando un intenso debate entre los parlamentarios.

Durante el desarrollo de esta discusión, han surgido voces con serias dudas sobre ciertos contenidos del proyecto. El senador Juan Antonio Coloma (UDI), si bien reconoció la importancia de agilizar trámites en áreas como patrimonio cultural, Consejo de Monumentos Nacionales e institucionalidad ambiental, defendió la necesidad de abordar estas materias con celeridad. No obstante, advirtió que "este paso no me cabe duda que es importante".

Por su parte, el senador socialista Alfonso de Urresti expresó una visión crítica, manifestando que bajo el "noble pretexto de agilizar trámites de permisos", lo que "se está proponiendo y en muchos casos aprobando en bloque, es una desregulación sistémica".

El congresista oficialista advirtió que esta medida, que "puede parecer una técnica neutra o sin consecuencias, a mediano y largo plazo tendrá efectos profundos, negativos, especialmente en materia ambiental, sanitaria y territorial".

Gobierno espera una pronta aprobación para dar "transparencia"

En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric expresó su esperanza de que esta reforma sea aprobada durante el presente mes en el Congreso, enfatizando la importancia de proteger tanto el medioambiente como a las personas.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, quien encabeza la discusión por parte del Gobierno, ha sido el encargado de responder a las dudas y aclarar los planteamientos de la iniciativa.

El secretario de Estado explicó en la última sesión del Senado que la propuesta busca crear un procedimiento transparente para priorizar ciertos proyectos, como hospitales en zonas de rezago, algo que actualmente no existe.

Según el ministro, la ley agregará "transparencia y un procedimiento claramente establecido para tal efecto".

Hasta el momento, las normas del proyecto que no fueron objeto de votación separada han sido aprobadas en general y en particular. Sin embargo, quedan más de 30 puntos pendientes para la próxima sesión en el Senado.

Una vez finalizada la votación en la Cámara Alta, el proyecto deberá pasar a su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se espera que el debate sobre la "permisología" continúe con la misma intensidad.